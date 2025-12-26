Ordonanța trenuleț 2026 stabilește o singură limită pentru microîntreprinderi: 100.000 euro

Așa cum ne-a obișnuit guvernul, mărturisesc că este greu de înțeles pentru mine de ce avem nevoie de ,,trenulețe” la sfârșitul fiecărui an – nu s-ar putea să fie date modificările din timp, astfel încât contribuabilul să se pregătească în mod adecvat pentru anul următor? -, închiderea anului 2026 ne aduce o nouă ordonanță trenuleț. În această ordonanță, ca de obicei, sunt cuprinse modificările mai multor acte normative, de la Codul fiscal până la Legea finanțelor publice locale sau alte acte normative. În ceea ce privește Codul fiscal, cele mai multe modificări le are capitolul privind produsele accizabile, dar ne vom opri asupra modificărilor care privesc microîntreprinderile, motivul fiind acela că micii întreprinzători nu au posibilitățile de informare a marilor contribuabili, care au alte resurse de informare. Astfel, principala modificare în ceea ce privește microîntreprinderile este faptul că se elimină pragul de 60.000 euro, astfel că începând cu 2026 microîntreprinderile cu venituri sub 100.000 euro vor plăti un singur impozit, anume 1% din aceste venituri. De asemenea, se elimină cota de 3% prevăzută pentru anumite activități prevăzute la art.51 alin.(1), ordonanța prevăzând că art. 51, alineatul (1) din Codul fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%”.

Până la ordonanța trenuleț prevederile art.51, alin.(1) erau:

,,(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro;

sau

2. desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activităţi de editare a altor produse software, 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii, 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală, 8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată, 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică, 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”.

Mai mult, ordonanța trenuleț prevede și că ,,La articolul 51, alineatele (1^1) și (4^1) – (4^3) se abrogă”. Cu alte cuvinte, se elimină de la plata a 3% activitățile de la alin.(1^1), precum și limitele de 60.000 euro sau începerea de activități supuse impozitului de 3% de la alin. (4^1) – (4^3).

Concluzionând, începând cu 2026, microîntreprinderile sunt cele cu venituri de până la 100.000 euro la cursul de la 31.12. an precedent, iar impozitul are o singură cotă, 1%, Dacă în cursul anului curent depășește limita de 100.000 euro, vor trece la impozit pe profit, fără să mai poată reveni vreodată la impozit microîntreprindere.