Cupa Spengler: Favoritele se impun, dar Team Canada o face cu emoții în fața debutanților de la U.S. Collegiate Selects

Vineri a început ediția cu numărul 97 a Cupei Spengler, cel mai vechi turneu de hochei pe gheață intercluburi care funcționează pe bază de invitație și unul dintre cele mai importante din Europa. (Iată, mai sunt doar trei ediții până la centenar, care suntem siguri de pe acum că va fi un spectacol unic, o ”competiție a competițiilor”).

Mascota ne anunță o competiție acerbă și atractivă

Meciul de debut le-a opus pe Fribourg-Gotteron, deținătoarea trofeului (în finala de anul trecut s-a impus cu 7-2 în fața Straubing Tigers, după ce eliminase în semifinale favorita Davos cu 4-2) și Sparta Praga, aflată pe locul 3 în Extraliga, campionatul de hochei pe gheață al Cehiei.

Arbitrul prezintă pucul oficial al competiției

Campioana en-titre a debutat în forță și, la numai câteva minute de la debut, Biasca a marcat pentru 1-0 după o fază de contraatac bine lucrată.

Elvețienii, proaspeți și la final de sezon, au presat în continuare și doar intervențiile excelente ale portarului Jakub Kovar au făcut ca tabela să nu arate 2-0 sau chiar 3-0.

Treptat, însă, cehii au echilibrat jocul și, pe final de repriză, au avut o superioritate numerică și o perioadă bună de joc după încheierea acesteia, în care a fost rândul lui Reto Berra, portarul gazdelor, să se evidențieze, astfel că la prima pauză scorul a rămas de 1-0.

Cehii au început mai bine repriza a doua, apoi gazdele au avut o situație de superioritate numerică de două minute, la fel și oaspeții pe la jumătatea mitanului secund, dar nu s-a marcat, deși s-a patinat într-un ritm alert, plăcut privirii.

Când părea că repriza se va încheia cu un scor alb, o nouă superioritate a gazdelor dictată pentru altercații (au existat, din păcate, mai multe situații în care nervii au fost extrem de întinși) a fost fructificată tot de Biasca, aducând celor de la Fribourg un avantaj relativ confortabil înaintea ultimei părți a jocului.

Attilio Biasca a semnat o ”dublă” pentru Fribourg-Gotteron

În chiar debutul reprizei a treia, Borgstrom valorifică o nouă superioritate a gazdelor (dictată pentru – ați ghicit – durități), iar conturile erau cam încheiate.

S-au mai marcat, în ordine, un gol de 4-0 al lui Sorensen, reușita lui Kousal, care a dus scorul la 1-4, pentru ca pe final de meci același Sorensen să înscrie în poarta goală: 5-1 pentru Fribourg. Foarte târziu, cehii au mai marcat o dată prin Spacek, care a stabilit scorul final: 5-2 pentru gazde.

Impresia generală este că Fribourg a obținut o victorie meritată, în timp ce Sparta Praga, deși nu a jucat rău primele două reprize, a confirmat impresia lăsată în ultima vreme de echipele cehe: merg foarte bine în campionat, dar lasă de dorit în competițiile intercluburi europene (includem aici și Champions Hockey League).

În sesiunea de seară s-au întâlnit, într-o partidă inedită, Team Canada, invitată de tradiție la Cupa Spengler, și o selecționată a colegiilor din SUA (U.S. Collegiate Selects), care, din câte știm, participă în premieră la această competiție.

Ceea ce părea o întâlnire disproporționată, mulți văzând U.S. Collegiate drept outsideră, s-a transformat, în prima repriză, într-un veritabil thriller: foarte bine pregătiți fizic, băieții lui Guy Gadowski au arătat și virtuți tehnice și le-au ținut piept cu brio mult mai titraților și experimentaților adversari. (De notat că în componența Team Canada s-au aflat și mai mulți jucători din NHL!).

O fază controversată s-a petrecut în minutul 13, când USC a înscris în poarta Canadei, dar, după analiza video și îndelungi dezbateri, arbitrii au decis să anuleze golul pentru interferență. Faza a fost complicată – asemeni unui gol anulat în fotbal după un ofsaid de câțiva centimetri. Firește, s-au dictat și două minute superioritate pentru Canada, dar apărarea U.S. Collegiate, în frunte cu excelentul portar Kotai, a fost la post.

Scorul la prima pauză: 0-0.

În repriza a doua, chiar spre finalul unei superiorități numerice pe care U.S.C. nu a reușit să o fructifice, Schnarr înscrie pe contraatac: 1-0 pentru Canada.

Puțin mai târziu, după alte deliberări ale arbitrilor, este validat un gol al lui Seney și scorul devine 2-0 pentru canadieni.

Profitând de o nesiguranță a apărării adverse, Shaw va urca scorul la 3-0 în minutul 11.

Partea proastă pentru U.S. Collegiate este că au început foarte bine și s-au cam ”stins” pe parcurs.

Totuși, McCarthy va reuși să reducă din diferență după un șut frumos: 1-3.

Ulterior, elevii lui Gadowski au revenit în joc, au avut și două minute de superioritate, dar nu au reușit să concretizeze pe tabelă, astfel că Team Canada a început repriza a treia cu un avans de două goluri.

O agățare cu crosa îl va trimite pe Musa (USC) pe bancă, iar Team Canada a beneficiat de superioritate numerică, însă ”studenții” au anihilat-o cu succes.

Când părea că nu se va mai întâmpla nimic, același Musa reușește o intercepție în propria treime și, plecat solitar pe contraatac, va rămâne singur cu portarul Reimer, pe care îl va învinge cu un șut plasat: 2-3.

Golul lui Jack Musa a fost de efect, dar nu suficient cât să întoarcă soarta partidei

Finalul a fost dramatic, atât ”puștii” americani, care au scos portarul, cât și canadienii având ocazii de a înscrie, dar nu s-a mai marcat.

U.S. Collegiate pierd, dar lasă o impresie foarte frumoasă.

Sâmbătă vor avea loc partidele IFK Helsinki-Sparta Praga și Davos – Collegiate Selects.

(Sursa foto: capturi ecran Youtube)