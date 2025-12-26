Consiliul Legislativ din Taiwan a acceptat moțiunea privind destituirea lui Lai Ching-te

Consiliul Legislativ din Taiwan a acceptat vineri, prin vot, moțiunea privind destituirea liderului taiwanez Lai Ching-te, prezentată de legislatori din opoziție ai Partidului Kuomintang (KMT) și ai Partidului Poporului din Taiwan TPP). În 14 și 15 ianuarie 2026 vor avea loc două audieri, iar în 21 și 22 ianuarie și în 13 și 14 mai, Lai Ching-te trebuie să dea explicații și să răspundă la întrebări în Consiliul Legislativ. În 19 mai, legislatorii vor hotărî, prin vot nominal, dacă destituirea va fi prezentată sau nu instanței spre examinare. Conform regulamentelor, o asemenea decizie va fi luată cu voturile a două treimi din totalul legislatorilor. În prezent, sunt 113 legislatori taiwanezi, din care 52 sunt membri ai KMT, 51 sunt de la Partidul Democrat Progresist (DPP), opt sunt de la TPP, doi sunt fără partid.