Guvernul japonez a aprobat planul bugetar pentru apărare pentru anul 2026, suma depășind 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari americani). Dacă va fi aprobat de Dieta Națională, la începutul anului viitor, acesta va stabili o cifră record. Sub pretextul îmbunătățirii capacităților de contraatac și a apărării coastelor, bugetul propune desfășurarea de rachete de croazieră și arme fără pilot.

Comunitatea internațională a exprimat în mod repetat îndoieli și critici cu privire la tendințele Japoniei în domeniul securității militare, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe. El a subliniat că, în loc să reflecteze asupra acestor avertismente, Japonia continuă să majoreze semnificativ cheltuielile de apărare, ceea ce dezvăluie și mai mult tendințele periculoase ale forțelor de dreapta din Japonia de a promova „remilitarizarea” și de a învia militarismul.

