China solicită Japoniei să-și asume crimele de război

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Rusia a criticat, recent, gestul Japoniei potrivit căruia prim-ministrul Sanae Takaichi va vizita Altarul Yakusuni. China a apreciat poziția părții ruse, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de Externe, Lin Jian.

Yakusuni, unde sunt comemorați 14 criminali de clasa A ai celui de-al Doilea Război Mondial, reprezintă un instrument spiritual și un simbol al militarismului japonez care a lansat războaie de agresiune. Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență a Poporului chinez împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist, iar Japonia ar trebui să demonstreze prin acțiuni concrete pocăința pentru crimele militariste și respect față de victime, nu să repete greșelile comise, a subliniat oficialul chinez.

