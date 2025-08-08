Xi Jinping a solicitat intervenții rapide, după inundațiile din provincia Gansu

Județul Yuzhong și alte localități din provincia vestică Gansu a Chinei au fost lovite de joi de inundații provocate de ploi torențiale, care au provocat până vineri, la ora 15 și 30 de minute, 10 morți, 33 de persoane fiind date dispărute.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat intervenții rapide pentru salvarea de vieți, evacuarea sinistraților, pentru a minimiza numărul răniților și al morților și restabilirea cât mai grabnică a telecomunicațiilor și transportului. Și premierul Li Qiang a făcut apel la intervenții urgente.

La solicitarea liderilor, Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a trimis un grup de lucru la fața locului, pentru a coordona intervențiile. De asemenea, principalii responsabili ai provinciei Gansu sunt angajați activ în acțiunile de coordonare și salvare, care, sunt făcute într-o manieră intensivă și ordonată.