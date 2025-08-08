Actualitatea din China 

Xi Jinping a solicitat intervenții rapide, după inundațiile din provincia Gansu

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CGTN

Județul Yuzhong și alte localități din provincia vestică Gansu a Chinei au fost lovite de joi de inundații provocate de ploi torențiale, care au provocat până vineri, la ora 15 și 30 de minute, 10 morți, 33 de persoane fiind date dispărute.  

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat intervenții rapide pentru salvarea de vieți, evacuarea sinistraților, pentru a minimiza numărul răniților și al morților și restabilirea cât mai grabnică a telecomunicațiilor și transportului. Și premierul Li Qiang a făcut apel la intervenții urgente. 

La solicitarea liderilor, Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a trimis un grup de lucru la fața locului, pentru a coordona intervențiile. De asemenea, principalii responsabili ai provinciei Gansu sunt angajați activ în acțiunile de coordonare și salvare, care, sunt făcute într-o manieră intensivă și ordonată.

Distribuie articolul
Articolul anterior Putin îi va cere lui Trump recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ucrainene în schimbul păcii
Articolul următor Convorbire telefonică Xi Jinping-Vladimir Putin
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Putin îi va cere lui Trump recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ucrainene în schimbul păcii
Extern
Control de amploare la Metrorex
Actualitate
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private
Finanțe și Bănci

Citește și