Putin îi va cere lui Trump recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ucrainene în schimbul păcii

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Vladimir Putin ar fi gata să ceară imperativ, la summit-ul cu Donald Trump, recunoașterea oficială a anexării teritoriilor pe care Rusia le-a furat de la Ucraina în estul țării, relatează WSJ.

În schimb, spun sursele WSJ, Putin ar putea să ofere retragerea trupelor sale din alte regiuni ucrainene – adică din Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk. Aceste regiuni au fost ocupate extrem de limitat în timpul ofensivei de vară a armatei invadatoare. Trump, care vrea neapărat să aibă un acord cu Kremlinul, ar putea să accepte această revendicare. Totuși, este puțin probabil ca Ucraina sau aliații săi europeni să accepte un astfel de acord.

Dacă acest lucru se va întâmpla, este probabil că Trump va acuza apoi Ucraina că vrea să continue războiul și îi va tăia accesul la ajutor militar și la informații. Ulterior, SUA s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, mai scrie WSJ.

În ciuda declarațiilor recente ale lui Trump privind așa-zisa sa „dezamăgire” față de Putin, surse din administrația americană spun că relația dintre cei doi nu a avut niciodată o formă conflictuală, pe baza discuțiilor telefonice pe care aceștia le-au avut.

Rusia continuă să susțină poziția sa maximală pentru o eventuală negociere de pace cu Ucraina – adică cere recunoașterea raptului său teritorial în estul Ucrainei și Crimeea, reducerea dimensiunii armatei ucrainene și obligarea acesteia să devină stat neutru, fără vreo posibilitate de a mai adera la NATO. În fapt, Rusia lui Putin cere ca Ucraina să fie ciuntită teritorial și să devină un vasal tăcut și obedient al Rusiei.