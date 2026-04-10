Originea și semnificația numelor „Iisus” și „Hristos”

Al.Florin Țene

Numele „Iisus Hristos” reprezintă una dintre cele mai dense formule teologice din istoria creștinismului. El reunește două tradiții lingvistice majore – semitică și greco-elenistică – și reflectă procesul de universalizare a mesajului creștin. Din perspectivă filologică și teologică, acest binom constituie o sinteză între identitatea istorică și funcția mesianică.

Numele „Iisus” își are originea în ebraicul Yehōšua‘ (יְהוֹשֻׁעַ), respectiv forma aramaică Yēšūa‘ (יֵשׁוּעַ). Aceste forme derivă din rădăcina verbală y-š-ʿ, care exprimă ideea de salvare sau eliberare.

Semnificația teologică este explicitată chiar în textul evanghelic :„Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui poporul Său de păcate” (Matei 1:21)¹.

Astfel, numele nu este arbitrar, ci programatic, anticipând funcția soteriologică a persoanei desemnate.

În mediul elenistic, numele este redat prin Ἰησοῦς (Iēsous), o adaptare fonetică necesară. Limba greacă nu dispunea de echivalent pentru consoana „ș”, iar terminația „-s” a fost adăugată pentru integrarea în sistemul declinării masculine².

Această formă este utilizată în mod constant în Noul Testament, devenind standardul textual pentru creștinismul timpuriu.

Latina preia forma greacă sub forma Iesus, de unde derivă formele moderne. În limba română coexistă două variante: „Iisus” – fidelă tradiției bizantine, „Isus” – simplificare modernă

Termenul χριστός (christós) înseamnă „uns” și traduce ebraicul Mašíaḥ (Mesia). În Vechiul Testament, ungerea era un act ritual prin care o persoană era consacrată unei misiuni divine: regi (ex. David), preoți, uneori profeți. Prin urmare, „Hristos” indică investirea divină și legitimitatea sacră.

În comunitățile creștine timpurii, expresia „Iisus este Hristosul” (cf. Faptele Apostolilor 2:36) marchează o afirmație de credință. Ulterior, titlul devine parte integrantă a numelui propriu.

Acest proces reflectă: trecerea de la recunoaștere mesianică, la identificare ontologică.

Origen subliniază dimensiunea spirituală a numelui „Iisus”, considerând că acesta exprimă nu doar o funcție, ci o realitate ontologică: Hristos este însuși actul mântuirii întrupate⁴. Pentru el, numele are o putere sacramentală.

Ioan Gură de Aur insistă asupra caracterului revelat al numelui „Iisus”, arătând că acesta este dat de Dumnezeu și nu de oameni, ceea ce îi conferă autoritate absolută⁵. El interpretează numele ca pe o promisiune realizată.

Augustin dezvoltă o teologie a numelui în care „Hristos” desemnează unirea dintre divin și uman. Pentru el:

„Hristos nu este doar numele, ci și misiunea și natura”.

Diferențele dintre cele două forme reflectă tradiții distincte: „Hristos” – influență greacă (Ortodoxie), „Cristos” – influență latină (Catolicism).

Această variație nu afectează sensul, ci doar traseul filologic.

Prin unirea celor două componente: „Iisus” = „Dumnezeu mântuiește”, „Hristos” = „Cel Uns (Mesia), rezultă o formulă teologică completă:

„Dumnezeu mântuiește prin Cel Uns”

Această sintagmă concentrează esența credinței creștine.

Numele „Iisus Hristos” reprezintă un caz exemplar de convergență între limbaj, istorie și teologie. Evoluția sa reflectă: adaptări lingvistice succesive,reinterpretări teologice, integrarea într-un sistem doctrinar universal.

În acest sens, numele devine nu doar un identificator, ci o formulă dogmatică fundamentală.

Note de subsol

Biblia, Evanghelia după Matei 1:21.

Bruce M. Metzger, The Early Versions of the New Testament, Oxford, 1977.

Theological Dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel.

Origen, Contra Celsum, I, 60.

Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia II.

Augustin, De Trinitate, XIII, 17.

