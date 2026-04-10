Minunile lui Iisus

Al.Florin ȚENE

Iisus mergea pe apă

ca pe o rană închisă prea devreme,

iar valurile își țineau respirația

ca niște copii vinovați.

nu era nici furtună, nici liniște,

era o tăcere care știa

că va fi strigată pe nume.

și oamenii îl priveau

cum se apropie fără să se apropie,

ca o lumină care nu arde,

dar te face să vezi

tot ce ai ascuns sub pleoape.

el nu spunea: urmați-mă.

el era drumul,

și pașii noștri,

și căderea dintre ele.

în mâinile lui

pâinea nu era hrană,

era o amintire a începutului,

când foamea nu fusese încă inventată.

și vinul —

o taină roșie,

ca o inimă care învață să moară

pentru prima dată.

oamenii veneau la el

cu ochii plini de întrebări,

dar plecau cu răspunsuri

care nu puteau fi rostite.

pentru că el nu vindeca doar trupuri,

ci și tăceri,

și nimeni nu știa

cât de adâncă este o tăcere

până nu o auzea sângerând.

iar când a fost răstignit,

cerul nu s-a rupt —

s-a adunat în el

ca într-un pumn strâns.

lemnul crucii

nu era decât un copac

care a învățat prea târziu

să plângă.

și cuiele

nu țineau trupul,

țineau lumea

să nu cadă în neant.

„de ce?” —

a fost un cuvânt atât de greu

încât pământul a tresărit

sub el.

dar dincolo de „de ce”

era o tăcere mai mare,

unde iubirea nu mai cerea nimic,

nici măcar viață.

și atunci

moartea s-a deschis

ca o ușă care nu știa

că este închisă.

și el a trecut.

nu ca un rege,

nu ca un zeu,

ci ca o lumină

care învață întunericul

să fie lumină.

iar noi

încă mergem pe apă,

fără să știm,

de fiecare dată când credem

că nu ne vom scufunda.

și fiecare cădere

este doar un început

care nu a învățat încă

să se ridice.