,,Orizont Eminescu”, Proiect Educațional Internațional tip Școala Altfel

Profesor Iuliana MATROȘENCO – Manager General de Proiect

Profesor Constantin Hărăbor – Autor și Coordonator de Proiect

Pornind de la obiectivul fundamental al educației – pregătirea copiilor pentru societatea viitorului prin metode educativ-formative de învățare activ-participativă, pe principiul “learning by doing” – conducerea Școlii Gimnaziale “ORIZONT” acordă o importanță corespunzătoare atât educației formale, cât și educației non-formale, adică educația extracurriculară. În acest scop, în școala noastră se organizează sistematic proiecte de tip Școala Altfel la diferite niveluri: local, național și internațional.

Având în vedere necesitatea educării copiilor prin valori culturale naționale în context european și internațional, un colectiv de profesori a conceput Proiectul Educațional Internațional intitulat “Orizont Eminescu”, care se desfășoară pe parcursul cel puțin a doi ani școlari, 2022/2023 și 2023/2024.

Proiectul are trei etape :

Etapa I – Comemorarea a 134 ani de la tragica dispariție a lui Mihai Eminescu;

Etapa a II-a – Participarea unei delegații de profesori ai Școlii Gimnaziale ,,Orizont” la Săptămâna Internațională de Cultură din Hamilton, Ontario, Canada, în perioada 10 – 15 iulie 2023;

Etapa a III-a – ,,Porni Luceafărul”, 15.01.2024, spectacol omagial Eminescu pentru sărbătorirea a 174 de ani de la nașterea Poetului Național. Spectacolul se va desfășura la Teatrul Național din București și va avea participare națională (elevi, părinți și profesori ai școlii, actrița Daniela Nane etc.) și internațională (participare fizică – Ayako Funatsu – Japonia și on-line din Canada, China, Republica Moldova și Nepal) , cât și o expoziție de ilustrații ale versurilor lui Mihai Eminescu (participanți din școală și din țările menționate), în data de 15.01.2024.

Pentru pregătirea acestor etape s-au organizat și desfășurat până acum următoarele activități:

Pentru elevi

Un concurs de recitare a poeziilor lui Mihai Eminescu intitulat: “La Steaua”;

Un concurs de creație literară dedicată lui Mihai Eminescu – “Orizont literar”;

Un concurs de eseuri – “Eminescu prin ochii generației Z”;

Un concurs de desene, picturi și ilustrații ale poeziilor lui Mihai Eminescu – “Orizont artistic”.

Pentru profesori

O expoziție de artă plastică a Doamnei profesoare de desen – Sabina Luminița Cozma – “Orizont plastic Eminescu”;

O minisesiune de comunicări științifice pe teme legate de opera lui Mihai Eminescu și conexiuni cu alte științe – “Orizont Eminescu – Interdisciplinar”.

Aceste activități s-au desfășurat începând cu data de 1.03.2023 și s-au finalizat în Săptămâna “Școala Altfel” 2023.

Materialele astfel realizate s-au folosit pentru editarea și tipărirea unui volum Cartea Proiectului “Orizont Eminescu” și la imprimarea unui e-book , ambele special concepute pentru participarea la Etapa a II-a a proiectului.

Vineri, 16 iunie, în cadrul Serbării școlare de sfârșit de an am avut marea bucurie de a lansa oficial Cartea Proiectului “Orizont Eminescu”, proaspăt ieșită de sub tipar, ca un moment concret de comemorare a plecării spre astre a Luceafărului poeziei românești.

În acest moment festiv am prezentat delegația școlii noastre care va participa la simpozionul Săptămâna Internațională de Cultură – ediția LV, din Hamilton, Ontario, Canada –, organizat de Romanian Cultural Association – Președinte Ing. Dumitru Rachitan și Directorul Săptămânii – Preot Poet Dumitru Ichim – Directorul Centrului Cultural Român.

Delegația este formată din: Prof. Constantin Hărăbor – care va prezenta comunicarea cu titlul Mihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica, Prof. Dr. Daniela Ioniță – care va prezenta comunicarea Publicistica lui Eminescu și actualitatea ei, precum și eleva Mara Teodora Bolocan – clasa a VI-a, care va duce salutul elevilor școlii noastre participanților la acest tradițional și prestigios eveniment cultural internațional. A fost și prilejul de a mulțumi membrilor echipei de proiect pentru munca entuziastă desfășurată, părinților care ne-au ajutat la tehnoredactarea și tipărirea în condiții grafice excepționale a cărții (doamnele Renata Roșu și Simona Prunaru), precum și comunității locale implicate în sprijinirea realizării Proiectului: Biserica Răzoare, doamna Elena Anamaria Miu pentru superbele fotografii și video etc.