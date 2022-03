Ovaționat în Congresul american, Volodimir Zelenski a insistat asupra necesității unei zone de excluziune aeriană

Discursul de miercuri al lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA a început și s-a terminat în ovațiile în picioare ale deputaților și senatorilor americani. A apărut, în regim de videoconferință, în cunoscutele-i tricouri kaki, văzut în mod curent nu doar la sediul președinției țării, ci și în tranșeele soldaților ucraineni sau un buncăre. Ucraina, le-a spus el aleșilor americani, este astăzi ”teatrul celui mai distrugător război de la al doilea război mondial. Această teroare nu a mai fost trăită de Europa de 80 de ani”. Zelenski a făcut, de asemenea, o paralelă între actualul război al Rusiei în Ucraina și atentatele din 11 septembrie 2001 în Statele Unite și cu atacul aviației japoneze împotriva bazei americane de la Pearl Harbor în 1941. ”Amintiți-vă de Pearl Harbor, acea teribilă dimineaţă de 7 decembrie 1941 când cerul vostru a fost invadat de avioanele care vă atacau. În măreața voastră istorie aveți pagini care vă permit să-i înțelegeți pe ucraineni”, li s-a adresat Zelenski congresmenilor americani.

Cerem prea mult?

Președintele Zelenski și-a reînnoit apoi apelul la instituirea unei zone de excluziune aeriană deasupra Ucrainei pentru a o proteja de atacurile rușilor. După ce a citat din celebrul discurs al lui Martin Luther King cunoscuta cugetare ”I have a dream”, președintele Zelenski a rostit: ”I have a need”, ”am o necesitate, cea de a ne proteja cerul. Am nevoie de decizia voastră, de ajutorul vostru”. ”Este prea mult a cere crearea unei zone de excluziune aeriană deasupra Ucrainei pentru a ne salva oamenii? Este prea mult să cerem o zonă de excluziune aeriană umanitară?”, a întrebat Zelenski deputații și senatorii americani prezenți toți la întâlnirea cu el. Președintele ucrainean și-a încheiat discursul exprimându-se în engleză: ”În calitate de lider al națiunii mele, mă adresez președintelui Biden… Sunteți liderul marii dumneavoastră națiuni. Eu doresc să fiți liderul lumii” dar ”a fi liderul lumii înseamnă să fiți liderul păcii”. A mulțumit președintelui Biden pentru ajutor, dar i-a implorat pe americani și pe aliații lor occidentali să facă ”mai mult” pentru a salva țara sa în fața invaziei ruse.

Ucrainenii, a subliniat Zelenski, ”nu se bat doar pentru țara lor, ei se bat pentru Europa și pentru întreaga lume. Americanii ajută nu doar ucrainenii, ci și Europa și întreaga lume”. Discursul lui Volodimir Zelenski a fost însoțit de un film ilustrând consecințele, ororile războiului actual al Rusiei în Ucraina.