Părinții comandă online ce au nevoie pentru a pregăti copiii pentru școală, alocând aceleași bugete ca în anii trecuți

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea anului școlar, clienții au căutat pe site-ul eMAG de trei ori mai mult rechizite și ghiozdane față de lunile anterioare, tendință care se estimează că va continua și în prima săptămână de școală. Deși inflația crescută și prețul facturilor la electricitate pun presiune pe bugetele familiilor, părinții nu își reduc sumele pe care le alocă pentru reîntoarcerea copiilor în bănci, potrivit datelor eMAG.

În medie, o familie va aloca anul acesta aproximativ 520 de lei pentru un ghiozdan complet echipat, care să includă toate cele necesare primei zi de școală, conform estimărilor eMAG. Astfel pentru un ghiozdan sunt dispuși să cheltuie, in medie, 160 de lei, pentru un penar în jur de 60 de lei, pentru caiete tot 60 de lei, pentru instrumente de scris 140 de lei, iar pentru articole de desen 50 de lei și pentru alte accesorii de tipul rezerve, truse de geometrie sau plastilină încă 50 de lei.

Pe lângă rechizite și ghiozdane, cele mai căutate produse necesare începutului de an școlar, în această perioadă, sunt birourile, scaunele de birou, laptopurile și telefoanele, dar și hainele. Pentru birouri și scaune de birou, o familie urmează să aloce, în medie, aproximativ 700 de lei în această toamnă, conform estimărilor eMAG.

Nici garderoba copiilor nu este neglijată, astfel că, în această perioadă, vânzările au crescut cu peste 70%. Mai bine de jumătate din cheltuieli au fost alocate pentru încălțăminte, urmată de treninguri și pantaloni. În medie, o familie aloca în jur de 270 de lei pentru haine și încălțăminte la început de an școlar.

„Revenirea în băncile școlii reprezintă un moment important și, chiar dacă anul școlar începe mai devreme, vedem că pregătirile sunt în toi, iar clienții sunt dispuși să aloce bugete similare anilor trecuți. Pe eMAG clienții au la dispoziție o varietate foarte mare de produse și oferte promoționale pentru toate buzunarele, care să îi ajute să ofere copiilor un start bun în noul an școlar. În plus, pentru a reduce presiunea pe bugetele familiilor abia venite din concediu, clienții au posibilitatea să plătească eșalonat prin intermediul soluțiilor de plată de tipul Buy Now Pay Later (Cumperi acum și plătești mai târziu) sau Slice it (Plătești în 4 tranșe)”, a spus Irina Pencea, Chief Marketing Officer eMAG.