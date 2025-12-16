Parlamentul European aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri

Comunicat de la Biroul de presă al Parlamentului European

Mai multă flexibilitate pentru fermieri în ceea ce privește menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu



O singură inspecție a fermei pe an



Sprijin financiar mai mare pentru micii fermieri



Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE.



Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu 629 voturi pentru, 17 împotrivă și 16 abțineri.

Sprijin pentru micii fermieri*

Colegiuitorii au convenit că fermele mici pot primi un sprijin financiar anual de până la 3 000 euro, în loc de suma inițială de 2 500 euro propusă de Comisie, și o nouă plată unică suplimentară pentru dezvoltarea întreprinderilor de până la 75 000 euro, în creștere față de suma de 50 000 euro propusă anterior.

Cerințe de mediu

Pentru a contribui la conservarea biodiversității și pentru a scuti fermierii de sarcina costisitoare și intensivă de a-și ara terenurile, noile norme asigură faptul că terenurile considerate drept arabile începând cu 1 ianuarie 2026 își vor păstra această clasificare, chiar dacă nu au fost arate, grăpate sau reînsămânțate.

Pentru fermierii certificați ca practicând agricultura ecologică se va considera în mod automat că îndeplinesc cerințele standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pentru părțile fermelor lor care practică deja sau sunt în curs de a fi transformate în agricultură ecologică. Statelor membre li se va permite să limiteze această simplificare în cazul în care controalele ar crea o sarcină administrativă ridicată.

Mai puține controale la fața locului

Inspecțiile vor avea loc în conformitate cu așa-numitul principiu „doar o singură dată”, astfel încât fermierii nu vor trebui să aibă mai mult de un control oficial la fața locului într-un anumit an.

Raportorul André Rodrigues (S&D, PT)a declarat: „Fermierii au nevoie de norme clare, de mai puțină birocrație și de plăți pe care să se poată baza. Am aprobat astăzi ceea ce am apărat încă de la bun început: norme mai simple și un sprijin mai bun, fără a slăbi protecția mediului și protecția socială.”



Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat în mod oficial de către Consiliu. Acesta va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.