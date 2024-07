Parlamentul European își începe cea de-a zecea legislatură

Comunicat de la Biroul de presă al PE

• Eurodeputații își vor alege astăzi președintele și cei 14 vicepreședinți

• Votul pentru cel de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen la președinția Comisiei va avea loc joi

• 54% eurodeputați noi, 39% femei



Parlamentul European a fost constituit oficial marți, la Strasbourg, în urma alegerilor europene din 6-9 iunie.

Roberta Metsola (PPE, Malta), președinta Parlamentului aflat la sfârșit de mandat) a prezidat deschiderea sesiunii. După un interludiu muzical, Pina Picierno (S&D, Italia), a doua vicepreședintă a Parlamentului aflat la sfârșit de mandat, a anunțat candidatele la președinția Parlamentului: Roberta Metsola (PPE, Malta) și Irene Montero (Stânga, Spania).

Votul secret (pe hârtie) are loc imediat după deschiderea sesiunii. Opt deputați aleși prin tragere la sorți vor supraveghea procesul. Ambele candidate au susținut scurte declarații în plen înainte de vot.

Pentru a fi ales, un candidat are nevoie de o majoritate absolută a voturilor valabil exprimate, și anume 50% plus unu. În cazul în care niciun candidat nu este ales în primul tur de scrutin, aceiași candidați sau alți candidați pot fi nominalizați pentru un al doilea tur de scrutin, în aceleași condiții. Dacă este necesar, poate avea loc un al treilea tur de scrutin, conform acelorași reguli. În cazul în care niciunul dintre candidați nu este ales în al treilea tur de scrutin, cei doi candidați care au întrunit cele mai multe voturi din al treilea tur de scrutin trec la un al patrulea și ultim tur de scrutin, câștigat de candidatul care primește cele mai multe voturi.

Odată ales, noul președinte își preia atribuțiile și poate susține un discurs inaugural.



Noii eurodeputați



În cea de-a zecea legislatură, Parlamentul European va avea 720 de locuri, cu 15 mai multe decât la sfârșitul legislaturii anterioare. 54% dintre deputații sunt la primul mandat (în 2019, ponderea nou-veniților a fost de 61%), iar 39% sunt femei (40% în 2019).

Lena Schilling (Verzi/ALE) din Austria (23 de ani) este cel mai tânăr eurodeputat, în timp ce Leoluca Orlando (Verzi/ALE) din Italia (77 de ani) este cel mai în vârstă.

La începutul celei de-a zecea legislaturi, există opt grupuri politice, cu unul mai mult decât în legislatura anterioară. 33 de eurodeputații rămân neafiliați.