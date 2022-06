”Partygate”: Boris Johnson a supraviețuit moțiunii de neîncredere și rămâne deocamdată prim-ministru

După mai multe luni de scandal, premierul britanic Boris Johnson și-a salvat postul, moțiunea de neîncredere prezentată de un grup de membri ai majorității sale fiind înfrântă categoric. 359 deputați conservatori au votat în favoarea rămânerii sale la conducerea guvernului și doar 211 (oricum un număr considerabil) au votat în sprijinul moțiunii de neîncredere. Un rezultat interpretat de analiști politici britanici ca fiind totuși o ”lovitură severă” dată autorității premierului Johnson. Votul de luni seară, mai spun unii comentatori ai presei britanice, demonstrează de asemenea divizările profunde existente în sânul Partidului conservator. 41% dintre votanții contra moțiunii de neîncredere sunt membri ai majorității conservatoare, adică un grup considerabil de conservatori susceptibili să paralizeze acțiunile guvernului.

Boris Johnson s-a grăbit luni seară să salute ”rezultatul convingător” al scrutinului și a chemat Partidul conservator la unitate .

Poziția precară a lui Boris Johnson

Corespondenți ai presei franceze remarcau marți în comentariile lor pe marginea ”încercării” deloc ușoare căreia i-a făcut față luni premierul Johnson că acesta se află totuși într-o ”poziție precară”. ”Un prim-ministru cu simţ al onoarei ar trebui să privească cifrele, să accepte că a pierdut sprijinul unei importante părți a partidului său și ar reflecta mai mult la poziția sa, ceea ce eu nu cred”, spune deputatul frondeur Roger Gale. Liderul opoziției laburiste, Keir Starmer, a concluzionat spunând că Boris Johnson este ”totalmente inapt pentru funcția sa” și i-a criticat pe ”conservatorii divizați, ocupați să-l mențină la putere pe un Boris Johnson care nu are ”niciun proiect sustenabil”. Presa britanică a consacrat primele pagini de marți, sub titluri imense, votului de luni seară din parlamentul britanic soldat cu menținerea în funcție a lui Boris Johnson. ”Times” îl descrie pe Boris Johnson ca pe ”un învingător rănit” și reamintește că Theresa May a supraviețuit în 2018 unei moțiuni de neîncredere, dar care la o lună de zile a trebuit să demisioneze. Potrivit ziarului ”The Guardian”, ”primul ministru se agață de putere după un vot umilitor”, iar ”Daily Mirror”, care a contribuit masiv la dezvăluirea scandalului ”Partygate”, a publicat un material despre votul din Parlamentul britanic sub titlul ”Sărbătoarea a luat sfârșit”(referire la întâlnirile festive ”udate” cu alcool din Downing Street în perioada pandemiei). În opinia cotidianului ”The Financial Times”, votul pe marginea moțiunii de neîncredere în premierul Johnson a arătat amploarea divizării și a animozităţii din cadrul partidului său la putere.