Patria Credit: un nou acord cu Fondul European de Investiții, 9 luni cu profit sănătos și proiecte agritech

Patria Credit IFN SA, instituție financiară nebancară parte a Patria Bank Group, anunță semnarea unui nou acord de garantare cu Fondul European de Investiții (FEI), într-un plafon de 205 milioane de lei, care va asigura finanțări ale micilor afaceri în valoare de peste 256 milioane de lei. Acordul este parte din noul program EUInvest, care reunește sub un singur acoperiș multitudinea de instrumente financiare ale Uniunii Europene disponibile în prezent pentru a sprijini investițiile în UE, și o continuare a EaSI (European Union Programme for Employment and Social Innovation).

Parteneriatul cu FEI se află în al 11-lea an, Patria Credit oferind fermierilor și afacerilor mici credite garantate astfel de Uniunea Europeana (garanția acoperă 80% din suma solicitată și a mers pâna la 90% în perioada Covid), în toată această perioadă, un echivalent de peste 112 milioane de lei ajungând în afacerile locale doar prin această facilitate.

Noul produs Patria InvestEU poate fi solicitat de orice fermier și/sau mică afacere non-agricolă, care îndeplinește câteva condiții minime: are o firmă mică, cu sub 9 angajați, de peste 1 an de zile, în orice formă de organizare (SRL, SA, PFA, II, IF) și solicită un credit de max 120.000 de lei (cca 25.000 de euro), pe care îl folosește pentru a finanța activitatea curentă, investiții, capitalul de lucru sau mixt.

Patria Credit a înregistrat un rezultat pozitiv în primele 9 luni din 2022

„Rezultatul pozitiv înregistrat în primele 9 luni din an, 5.5 milioane de lei profit, continuă de fapt seria rezultatelor foarte bune din ultimii 6 ani, confirmând că dacă îți faci treaba cu determinare, în cazul nostru microfinanțarea, și cu dorința de a fi nu doar de ajutor ci și relevant și actual pentru fermieri și agricultură, cu o echipă care are maturitate și expertiză, clienții vor aprecia și vor continua să facă tot mai mult business cu tine. Si așa apar și rezultatele”, spune Raluca Andreica, CEO al Patria Credit. „În plus, atunci când aduci în acest ecosistem partenerii potriviți, instituționali – cum ar fi FEI, FGCR și altii – și privați – companii agritech, furnizori de inputuri etc – se creează un mediu propice pentru dezvoltarea fermierilor și a micilor afaceri, în primul rând, și pentru a le oferi acestora suport specializat într-un mod tot mai simplu, mai agil, cu privirea nu doar la ziua de mâine, ci la un viitor ceva mai predictibil pentru ei, în pofida vremurilor pe care le trăim. Un viitor cu multiple oportunități.”

În primele 9 luni din 2022, profitul realizat, de 5.5 milioane de lei, a fost însoțit de o creștere a vânzărilor de credite cu +12% față de aceeași perioadă în 2021 și o creștere de +21% a portofoliului de credite, cu peste 32 de milioane de lei față de finalul lui 2021, în timp ce calitatea portofoliului s-a menținut la un nivel foarte bun, cu doar 4.38% din credite înregistrând întârzieri mai mari de 30 de zile.

“Noul acord cu FEI ne bucură cu atât mai mult cu cât produsele de finanțare cu garanție europeană sunt apreciate de clienți, plafoanele anterior obținute fiind epuizate rapid, și o parte importantă din portofoliul nostru, cca 112 milioane de lei (22,6 milioane de euro) și 2.452 de credite, fiind finanțări acordate în cadrul programului EaSI și noul InvestEU. “

Suport oferit fermierilor pentru tranziția la o agricultură durabilă

Pentru a facilita tranziția fermierilor către o agricultură durabilă, instituția de finanțare a lansat în această toamnă programul Ferma Inteligentă, prin care facilitează accesul la noile tehnologii oferite de companii agritech locale, cu scopul de a optimiza rezultatul culturii și a eficientiza consumul de resurse.

După finalizarea proiectul pilot de la Izbiceni, în care 8 legumicultori, clienți ai Patria Credit, cu cultura acoperită, au beneficiat gratuit de instalarea în solarii a unor stații de monitorizare a parametrilor agro-meteorologici, realizate de Enten System, companie agritech locală, Patria Credit a lansat programul Patria Ferma Inteligentă.

“Prin programul Patria Ferma Inteligentă deschidem o serie de parteneriate cu companii agritech pentru a le facilita fermierilor noștri un acces rapid și avantajos la tehnologiile care le pot oferi posibilitatea să obțină randamente mai bune de la culturile lor, printr-o atentă monitorizare și gestiune a acestora și a factorilor care le pot perturba. Cele mai bune decizii pe care le pot lua fermierii sunt cele care au la bază date și cifre colectate în timp real. Și astfel de informații ușurează munca și optimizează resursele, pentru că un fermier va ști când și de câtă apă, soare sau nutrienți au nevoie plantele și pământul pentru o cultură sănătoasă. De cealaltă parte, noi vom avea o imagine asupra culturii, de asemenea, și a o perspectivă a rezultatelor economice pe care aceasta le va aduce, fapt care ne va permite să devenim mai rapizi si flexibili la o noua finanțare sau reînnoire de linie de credit. ”

Un nou partener s-a adăugat recent programului Ferma Inteligentă al Patria Credit, respectiv Field Data Zoom, aplicația OGOR, actualmente luând startul un nou proiect pilot în care au fost invitați 20 de fermieri mici si medii, care cultivă cereale (grâu, porumb etc), clienți ai Patria Credit și ai Patria Bank. Aceștia vor primi acces gratuit la monitorizarea de la distanță a suprafeței cultivate, putând compara cultura pe mai multe parcele și descoperi practicile eficiente și timpul potrivit pentru semănare, recoltare și lucrările de efectuat.