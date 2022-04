Pe urmele pașilor marilor ierarhi Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul

Zenovia Zamfir

Razele soarelui se strecoară vesele printre crengile pomilor de pe marginea drumului și dansează vesele în ritmul roților de la microbuz. Timid, primăvara își face simțită prezența. Copacii se deşteaptă din somnul de peste iarnă şi se îmbracă cu un veşmânt înmugurit și plin de culoare, petale de flori de cais se desprind uşor de la locul lor şi plutesc spre pământ formând un covoraș roz. Florile de păpădie împodobite în straie de sărbătoare încep să zâmbească vesele pe câmpuri şi prin păduri, păsările călătoare sosesc rînd pe rând, codrul verde și crângurile devin scena unor adevărate concerte. Cântă cucul, cântă mierla, intră în scenă și privighetoarea! Primăvara anotimpul renașterii naturii dar și al sufletului, plin de magie şi de culori este cel mai bun moment de a porni la drum. Pentru al patrulea an consecutiv, împreună cu o delegație de oameni de cultură din Vâlcea organizăm pelerinajul cultural – spiritual intitulat „Pe urmele marilor ierarhi vâlceni Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul” la mănăstirile Ilva Mare, Piatra Fântânele și Râșca. Județul Vâlcea, pe care Mircea cel Bătrân l-a pus primul pe harta țării, aşezat la intersecţia a trei deveniri româneşti – oltenii dinspre sud, muntenii dinspre est şi ardelenii de la nord, a devenit și „Vâlcea, cel mai frumos judeţ din România” fiind înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu un certificat de protecţie pentru zece ani şi posibilitatea de reînnoire la expirarea acestui termen. Vatră străbună, păstrător al tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, leagănul doinelor şi meşteşugurilor, izvor de bună credință, Vâlcea este județul cu cele mai multe schituri și mănăstiri din țară dar și locul de obârșie al marilor ierahi Patriarhul Justinian Marina și Mitropolitul Bartolomeu Anania. A cinsti pe înaintaşi este o datorie de onoare, noi, cei de astăzi, trebuie să slujim şi să iubim patria cu credinţă, ca pe propria noastră ființă, pentru că pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu ne-am născut şi am crescut, pentru că aşa cum spunea Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor” ( Janine VADISLAV ). Fiecare piatră, fiecare palmă de pământ, fiecare așezare, are o poveste. De pe aceste meleaguri frumoase și pline de legende au pornit în lume oameni care au ajuns scriitori consacrați, medici de renume , simpli dar de nădejde meșteșugari, mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române precum Patriarhul Justinian Marina din Stănești, Mitropolitul Bartolomeu Anania din Glăvile și închizând triunghiul, Efrem Enăchescu din Zăvoieni, astăzi comuna Măciuca. Bunul Dumnezeu a rânduit ca la maturitate să lucrez la Biblioteca Județeană ” Antim Ivireanul” Vâlcea, să-mi trag seva de pe aceleași meleaguri pe unde odinioară își purtase pașii Justinian Patriarhul, să cunosc și să cinstesc cuvântul prin mai multe cărți publicate de a lungul anilor, și tot harul Domnului a fost atunci când am considerat că trebuie să ne cinstim înaintașii prin organizarea de simpozioane, manifestări culturale, la Biblioteca Județeană dar și la locurile de obârșie ale marilor ierarhi. În cea de a doua decadă a lunii martie cînd Bartolomeu Anania a văzut lumina zilei (18 martie) iar Justinian Marina a plecat la cele veșnice ( 26 martie ), am gândit un pelerinaj cultural în zona de nord a țării, în locuri mai puțin umblate de noi oltenii dar mult iubite de cei doi vâlceni. Miercuri, 23 martie 2022, alături de prozatoarea Maria Catană, Nicolae Catană consilier local în comuna Glăvile, Liliana Hodoroagă din localitatea natală a Mitropolitului Bartolomeu, doamnele profesoare Maria Brodeală, Ioana Marinaș, Mihai Ghebrea directorul Casei de Copii ”Pinocchio” și tânărul Viorel Chirică, am pornit la drum spre Mănăstirea Ilva Mare. Frumusețea peisajelor, munții falnici stând de streajă la porțile provinciilor românești de odinioară, Țara Românească, Ardealul și Moldova, văile și câmpiile înverzite, creează iubitorului de frumos, călătorului imaginea ” României – Grădina Maicii Domnului”. Zâmbetul cald al Maicii Starețe, Hristofora Marinca, privirea blajină a părintelui Daniil Ureche, primirea frumoasă și bucatele ce ne așteptau aburind pe masă ne-au făcut să uităm de oboseală și să ne bucurăm împreună de revedere…” Mânăstirea „Schimbarea la Față” este situată în pitoreasca vale a Ilvei, în comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, la un kilometru și jumătate distanță de șoseaua principală, la poalele pădurii de molid și a stâncilor de o frumusețe aparte care străjuiesc mânăstirea.Părintele Daniel Ureche a început construirea unei mici mânăstiri din lemn în anul 1992, pe un teren moștenit de la părinții săi. Construcția a fost la început un schit de călugări. În anul 1996 mânăstirea este terminată, pictată, iar apoi este sfințită în data de 6 august, cu ocazia hramului „Schimbarea la Față” de către Înalt Preasfințitul Bartolomeu Anania, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului.În anul 1999 schitul își schimbă statutul în mânăstire de maici, părintele Daniel devine duhovnicul mânăstirii, iar stareță este numită monahia Hristofora Marinca. S-au construit patru corpuri de clădiri cu două niveluri care cuprind chiliile maicilor, atelierele, trapeza și locuri de cazare pentru optzeci de persoane. Pelerinii sunt cazați gratuit cu condiția de a participa la slujbele mânăstirii, care se țin zilnic.

Biserica mare

Obștea mânăstirii a ridicat, cu ajutorul lui Dumnezeu, o biserică mare cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt, care a fost pictată de maici, iar în 28 septembrie 2014 a fost sfințit de către Preasfințitul Andrei Andreicuț, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului. În acest timp mânăstirea a primit donație un teren într-o poieniță în mijlocul pădurii, la un kilometru distanță, unde s-au construit un mic paraclis și câteva chilii, cu hramul Sfântului Mucenic Fanurie. Schitul a fost pictat de maici, iar pe data de 14 iulie 2007 a fost sfințit de Preasfințitul Vasile Someșanul. Aici se retrag maicile la rugăciune.Pentru a ajunge la Mânăstirea „Schimbarea la Față” se merge pe drumul județean 172D până la limita dintre comunele Ilva Mare și Lunca Ilvei, iar de acolo, peste calea ferată, în partea stângă, există un drum pietruit care duce până acolo.

Odată ajuns în incinta mânăstirii, ai impresia că ai ajuns într-un colț de rai. Curtea este plină de flori de diverse forme, mărimi și culori, atent îngrijite de maici. Maicile au o mică fermă de care se ocupă, au sere, pentru cultivarea legumelor chiar în poienița din pădure și un lac cu pești pentru a putea să se gospodărească singure.Astfel, împletind rugăciunea cu munca, își duc traiul în liniște în mijlocul naturii și în comuniune cu ea…- https://www.protopopiatulnasaud.ro/manastirea-schimbarea-la-fata-ilva-mare/”. Joi, 24 martie 2022, la Şcoala Gimnazială Ilva Mare din localitatea cu același nume, s-a desfășurat manifestarea „Pe urmele marilor ierahi vâlceni Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul”. Au participat elevii coordonați de doamna director Dana Pop, domnii profesori Alexandru Cîrdan, Ștefan Sas, Ieronim Ureche, Olimpia și Pavel Berengea, doamna secretară Virginia Pralea, doamna bibliotecară Sabina Gălan, maica stareță Hristofora Marinca și monahiile: Emanuela, Ecaterina, Dionisia de la Mănăstirea Ilva Mare, preoții Daniil Ureche, Leon Pop, Solovăstru Dănilă. Pe la ora 11, 30, a urmat o slujbă de pomenire săvârșită de părintele Daniil Ureche la Mănăstirea Ilva Mare cu participarea maicii starețe Hristofora Marinca și a monahiilor din mănăstire. Ne-am despărțit cu greu de ” colțul de rai ”, unde este amplasată mănăstirea și am plecat din nou la drum. Printre proiectele care se derulează la Biblioteca Județeană ” Antim Ivireanul ” Vâlcea, cel intitulat ” Iubirea de aproapele meu ”, pe care l-am inițiat și se derulează lunar încă din anul 2013, ocupă un loc aparte în sufletul meu. Împreună cu colegele și colegii, cu sprijinul domnului conf. univ. dr. Remus Grigorescu, managerul instituției, încecăm să aducem un strop de bucurie semenilor noștri aflați în centrele sociale și copiilor din centrele de plasament . La apelul autorităților privind sprijinul refugiașilor din Ucraina nu am putut fi indiferenți. După ce la începutul lunii martie am dus un transport de alimente și obiecte de îmbrăcăminte la vama din Isaccea, acum am pregătit câteva donații și pentru cei ce intră în țară prin vămile din nordul țării, la punctul de colectare stabilit în incinta Aşezământului „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi”. Aici am făcut cunoștință cu maica stavrofora Ecaterina Lichi, cea care îndeplinește roul de mamă și psiholog pentru cei aproximativ 130 de copii ai centrului. Întâlnirea a fost foarte emoționantă și am plecat de la Mănăstirea Bogdana, unde se află Așezământul cu bucuria că și micul nostru ajutor va fi de folos celor ce se află în suferință. Spre seară am ajuns la Mănăstirea Râșca. Părintele stareț Gabriel a fost foarte încântat de vizită și împreună am înălțat o rugăciune pentru întreaga omenire. Aici venim cu drag pentru ospitalitatea monahilor, pentru frumusețea și istoria zbuciumată a Sfântului Lăcaș, pentru cuvintele de învățătură transmise de părintele Gabriel.În ultimii ani, ori de câte ori pașii ne poartă pe acele meleaguri pline de legende și locuri pe unde voievozi au purtat lupte sângeroase pentru apărarea pământului strămoșesc, facem popas de rugăciune și închinăciune. Ne-am amimtit că în perioada 25-26 mai 2019, copiii de „Casa Pinocchio” din Băbeni, cu sprijinul membrelor Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea, au fost în pelerinaj la mănăstirile din Bucovina iar noaptea, prin bunăvoința părintelui stareț Gabriel au dormit la Mănăstirea Râșca.Acele clipe binecuvântate au avut un puternic impact în sufletul copiilor din centrul de plasament. Se cuvine să mulțumim și părintelui stareț Veniamin de la Mănăstirea Cozia pentru că domnia sa ne-a îndrumat pașii prin zona Moldovei. Zorii zilei de 25 martie 2022, ne-au prins în curtea mănăstirii unde cu tristețe ne-am luat rămas bun de la Părintele Stareț și am pornit din nou la drum. Fiind sărbătoarea Bunei Vestiri, am plecat în grabă pentru a participa la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Piatra Fântânele, un loc special pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania care în anul 1995 avea să reînființeze această străveche vatră monahală. Se spune că Bunul Dumnezeu nu rămâne dator, ultima dată când am fost la Mănăstire slujba a fost oficiată de Preasfințitul Episcop Macarie, al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord înconjurat de un sobor de preoți. De această dată, un alt ucenic al Părintelui Bartolomeu oficia slujba, preotul Ștefan Iloaie. A fost bucurie mare ca la final să depănăm amintiri despre marele ierarh chiar în fața Sfântului Altar. Maica Stareță Pamfilia Solcan ne-a mărturisit că prezența noastră îi amintește de Mitropolitul Bartolomeu și de locurile sale natale pe care cu ani în urmă le vizitase. Binecuvântat a fost și de această dată pelerinajul nostru și aducem Slavă Domnului pentru monahii și monahiile care ne-au ajutat în frumoasa și minunata călătorie cultural – spirituală. Calde mulțumiri cadrelor didactice și elevilor de la Școala Gimnazială din Ilva Mare. Multe și frumoase au fost momentele petrecute pe cărările credinței și iubirii de neam, de țară. Ca o încununare a evenimentelor dedicate marilor înaintași, am încheiat periplul nostru la Mănăstirea Suiești, în localitatea de baștină a Patriarhului Justinian Marina, chiar pe data de 26 martie, când cel ce a fost numit de contemporani ” Un Apostol al neamului românesc ” , a trecut la cele veșnice în urmă cu 45 de ani. Slujba de pomenire a fost oficiată de părintel stareț Antim înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul de evocare a marelui Patriarh, părintele Antim a subliniat dragostea fiului Ioan Marina din Suiești Vâlcii pentru locurile natale, pentru părinții și consătenii săi, pe care le-a purtat în suflet până în ultima clipă a vieții sale. Frumoase clipe am trăit, minunați oameni am întâlnit în cale.Slavă Ție Doamne, Slavă Ție!