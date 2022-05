Pentru Kiev, aderarea la UE este ”o chestiune de război sau de pace”

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, în contextul invadării țării de către trupele ruse, a devenit o ”chestiune de război sau de pace”, a estimat marți șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba. Sublinierea de mai sus a fost făcută de Kuleba la o conferință de presă comună cu șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, aflată în vizită în Ucraina. ”Unul dintre motivele începerii actualului război, a spus ministrul ucrainean, a fost că Vladimir Putin a fost convins că Ucraina nu are nevoie de Europa”…”Dacă europenii pun capăt acestei ambiguități privind perspectivele Ucrainei de a se integra în Uniunea Europeană, Moscova își va abandona tentativele de a relua sub propriul control Ucraina”, a spus ministrul ucrainean de Externe.

Liz Truss: ”Susținerea Ucrainei este un imperativ moral și strategic”

Într-un intervu acordat ziarului ”Le Figaro” cu prilejul zilei de 9 Mai, dna Liz Truss, șefa diplomației britanice, a reamintit că, în această zi, este marcată aniversarea sfârșitului celui mai grav conflict cunoscut de Europa. Atunci, țările lumii s-au angajat, împreună, să acționeze pentru pacea și stabilitatea în lume, având drept ghid principiul conform căruia niciodată popoarele nu vor mai suferi orori similare. Rusia a nimicit însă aceste eforturi prin invazia sa neprovocată în Ucraina, spune dna Truss în interviul sau. ”Această agresiune provoacă crime atroce despre care am sperat că vor rămâne uitate în istorie. Dovezi din ce în ce mai numeroase arată cum forțele ruse asasinează cu sânge rece civili nevinovați, violează femei sub privirile copiilor lor și răpesc persoane pentru a le deporta cu forța. Ele comit toate acestea sub cel mai dezgustător pretext, lipsit de orice fundament, cel al «denazificării» Ucrainei”, a spus dna Liz Truss.