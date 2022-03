Perenio și Transatel oferă soluții de conectivitate îmbunătățite companiilor cu forță de muncă distribuită

Perenio, parte integrantă a grupului ASBIS, și Transatel, subsidiară a NTT Ltd., au anunțat începerea colaborării pentru a oferi soluții de conectivitate îmbunătățite pentru companiile cu forță de muncă distribuită.

ASBISc Enterprises Plc și Transatel au realizat integrarea routerului Perenio IoT Router Elegance cu servicii LTE/5G la nivel mondial, permițând companiilor mari să ofere o experiență de conectivitate simplă, sigură și scalabilă pentru angajații care lucrează de la distanță.

Având în vedere că forța de muncă distribuită este pe cale să devină noua normalitate, se așteaptă ca organizațiile mari să ofere soluții de conectivitate sigure, simple și mobile pentru angajații lor care lucrează de la distanță. Cooperarea dintre grupul ASBIS și Transatel a dus la o soluție pentru această situație și la creșterea performanțelor celor care lucrează de la distanță, printr-o conectivitate optimă, de oriunde.

Împreună, cele două companii au dezvoltat o soluție care este:

– Rezistentă – fiabilă, concepută pentru a nu permite timpi morți, cu transfer automat de la ethernet la rețeaua de telefonie celulară.

– Securizată – transmisiuni securizate de date și aplicarea regulilor politicii de securitate

– Scalabilă – integrare unică pentru o implementare pan-regională

– Flexibilă – proces eficient de gestionare a flotei SIM cu un portal web simplu și puternic

Clienții au la dispoziție o soluție la cheie care include:

– O stație de lucru preconfigurată de Perenio & Transatel,

– Conectivitate globală LTE/5G cu QoS,

– Un ecosistem comun la nivel de companie și o politică unitară de gestionare a dispozitivelor,

– Centru de monitorizare/asistență/operațiuni pentru companie

– Conexiune WAN de rezervă (Fix+mobil).

Perenio IoT Router Elegance de la Perenio este un router mai puternic decât unul obișnuit, care dispune de funcționalități pentru case inteligente, conectivitate duală – ethernet și celulară – precum și de o baterie încorporată care permite lucrul autonomy, de oriunde. În plus, soluțiile globale de conectivitate gestionată, ale Transatel, oferă clienților conectivitate LTE/5G sigură în întreaga lume, cu un singur punct de asistență, planuri tarifare flexibile și multe altele.

Securitatea a fost pe primul loc în cadrul acestei colaborări, deoarece tendința de lucru hibrid a introdus noi amenințări și riscuri tot mai mari de securitate cibernetică.

Potrivit raportului NTT privind locurile de muncă la nivel mondial în 2021, 80,7% dintre liderii IT spun că le este mai dificil să identifice riscurile de securitate IT sau pe cele operaționale provocate de angajați atunci când aceștia lucrează de la distanță. Pentru a îndeplini cerințele CSO, routerul IoT Elegance, bazat pe Linux, poate implementa orice configurație VPN sau antivirus pentru a face conexiunea sigură, chiar și în cele mai îndepărtate locații. În plus, conectivitatea LTE/5G a Transatel oferă un VPN avansat prin IPSec sau rutare directă către centrul de date al clientului.

Posibilitatea de a monitoriza îndeaproape utilizarea s-a numărat printre cerințele administratorilor de sistem. Prin urmare, această soluție le permite să urmărească, să filtreze și să exporte consumul de date, SMS-uri și voce al cartelelor SIM aproape în timp real.

„Ne străduim să facem ca tehnologiile și soluțiile inteligente bazate pe IoT să fie disponibile în mod universal, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori”, a spus Sergei S. Kostevitch, Director tehnic al ASBIS. „Astfel, suntem mereu în căutarea de noi oportunități de parteneriat strategic în cadrul ecosistemului nostru. Colaborarea cu operatorii de telecomunicații este deosebit de importantă pentru noi, deoarece permite partenerilor noștri să ofere clienților mai multă valoare și servicii suplimentare”, a adăugat el.

„Suntem foarte încântați să inițiem această nouă colaborare cu Perenio. Împreună, ne propunem să oferim soluții de conectivitate simple, sigure și scalabile pentru a da putere echipelor care lucrează de la distanță”, a spus Jacques Bonifay, Director general al Transatel. „Prin adăugarea cartelei SIM de la Transatel la routerul IoT, clienții Perenio vor putea să se conecteze la cele mai bune rețele celulare disponibile de la operatorii principali, oriunde s-ar afla”, a mai spus el.

Aflați mai multe despre soluția comună Perenio și Transatel pe perenio.com, transatel.com și asbis.com.