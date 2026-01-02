Actualitatea din China 

Peste 200 de milioane de persoane au călătorit în prima zi a noului an în China

Foto: CGTN

Fluxul total de persoane între regiuni pe toate mijloacele de transport a fost de 207,47 de milioane în prima zi a noului an, reprezentând o scădere cu 0,1% față de luna precedentă și o creștere de 20,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ministerului chinez al Transporturilor. 

Traficul feroviar de călători a fost de 18,56 de milioane, în creștere cu 11,3% față de luna precedentă și cu 67,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Fluxul rutier de persoane (inclusiv călătoriile cu mașini necomerciale pe autostrăzi și drumuri naționale/provinciale, precum și transportul rutier comercial de pasageri) a fost de 186,28 de milioane de persoane, în scădere cu 1,1% față de luna anterioară și în creștere cu 17,5% față de anul trecut. În cadrul acestuia, transportul rutier comercial de pasageri a fost de 34,16 milioane de persoane, în scădere cu 5,2% față de luna anterioară și în creștere cu 22,4% față de anul precedent, iar cel cu mașinile necomerciale pe autostrăzi și drumuri naționale/provinciale a fost de 152,12 milioane de persoane, în scădere cu 0,1% față de luna anterioară și în creștere cu 16,4% față de anul precedent.

Traficul pe apă de pasageri a fost de 684.000 de mii de persoane, în creștere cu 9,2% față de luna anterioară și cu 2,9% față de anul precedent.

Traficul aerian de pasageri a fost de 1,951 milioane de persoane, în creștere cu 11,2% față de luna anterioară și în scădere cu 10,3% față de anul precedent.

