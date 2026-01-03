Extern

Explozii în Caracas: orașul parțial fără electricitate, cauzele neclare

Mariana Butnariu

O echipă CNN a raportat că sâmbătă dimineața, în Caracas, au avut loc mai multe explozii. Prima a fost înregistrată în jurul orei 1:50 a.m. ora locală (0:50 a.m. ET). Corespondentul Osmary Hernandez a declarat: „Una a fost atât de puternică, încât geamul meu tremura după ea”.

Zone fără electricitate și observarea fenomenelor

Mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric. CNN a surprins video nori de fum pe cerul nopții și o strălucire portocalie la baza unuia dintre nori, urmată de un sunet puternic de bubuit. În plus, sunetul avioanelor a fost auzit după explozii.

Explozii raportate și în alte regiuni

Publicațiile locale Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au raportat că exploziile s-au resimțit și în statul La Guaira, la nord de Caracas și pe coasta țării, precum și în orașul Higuerote din statul Miranda.

Context internațional și declarații ale SUA

Președintele Donald Trump a avertizat anterior că SUA se pregătește să ia măsuri împotriva rețelelor de trafic de droguri din Venezuela. În octombrie, Trump a declarat că a autorizat CIA să opereze în Venezuela pentru a combate fluxurile ilegale de migranți și droguri.

CNN a contactat Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul pentru comentarii, dar până în prezent nu au fost oferite informații oficiale privind implicarea SUA sau cauzele exacte ale exploziilor.

