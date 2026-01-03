Venezuela acuză SUA de „agresiune imperialistă” după presupuse lovituri aeriene ordonate de Trump

În primele ore ale zilei de sâmbătă, Caracas și alte zone din Venezuela au fost zguduite de explozii, sunete puternice și avioane zburând la joasă altitudine, pe fondul informațiilor potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, ar fi ordonat lovituri aeriene asupra țării sud-americane.

Într-o declarație oficială, guvernul condus de Nicolás Maduro a confirmat atacul asupra capitalei și a altor trei state: Miranda, La Guaira și Aragua. Autoritățile susțin că scopul atacului este controlul resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele, potrivit The Guardian.

Apel la mobilizare și stare de urgență

Guvernul bolivarian a cerut oamenilor să iasă în stradă și a îndemnat forțele sociale și politice să activeze planurile de mobilizare pentru a respinge ceea ce numește un atac imperialist. Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională „la momentul potrivit și în circumstanțele adecvate”.

Autoritățile au anunțat că vor depune plângeri la Consiliul de Securitate al ONU, la secretarul general al ONU și la alte organisme internaționale, solicitând condamnarea SUA pentru ceea ce consideră o încălcare gravă a dreptului internațional, care pune în pericol milioane de vieți.