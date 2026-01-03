Extern

Trump susține că SUA l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro și pe soția sa

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu
Trump confirmă un atac SUA asupra Venezuelei şi susţine că Maduro a fost capturat

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe Truth Social că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, într-un „atac la scară largă” împotriva țării. Trump a precizat că Maduro a fost scos din Venezuela, fără a oferi alte detalii despre locul unde se află sau circumstanțele capturării.

Reacția Venezuelei

Guvernul venezuelean a anunțat stare de urgență națională și a denunțat ceea ce a numit o „agresiune militară”. Până în prezent, oficialii din Caracas nu au confirmat informațiile transmise de Trump.

Impactul asupra populației

Martori oculari din Caracas au relatat explozii și incendii în mai multe zone ale capitalei. Unul dintre martori a declarat pentru BBC că „inima îi pulsa și picioarele îi tremurau” în timpul incidentelor, iar imaginile surprinse arată nori mari de fum deasupra orașului.

Context

SUA îl acuză de mult timp pe Nicolás Maduro de conducerea unei organizații internaționale de trafic de droguri, acuzație pe care Maduro o respinge. În trecut, Washingtonul a oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa. Donald Trump a anunțat că va susține o conferință de presă la Mar-a-Lago la ora 16:00 BST (11:00 EST).

Distribuie articolul
Articolul anterior Venezuela acuză SUA de „agresiune imperialistă” după presupuse lovituri aeriene ordonate de Trump
Articolul următor Pagini de conștiință de Al. Florin Țene – o istorie morală a literaturii și jurnalismului românesc contemporan
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Proteste, nervi întinși și fair-play în sport
Opinii Sport
Intervenții în desfășurare pentru remedierea avariilor din rețeaua electrică, în urma condițiilor meteo severe
Actualitate
Schimbare de perspectivă în Ungaria: Viktor Orban îl critică pe Trump după capturarea lui Nicolas Maduro
Extern