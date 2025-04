POIESIS 2 – poezie, muzică, expoziție, performance, de pe 1 pe 9 martie, la Casa Kerim

Mini-festivalul de artă și poezie POIESIS revine în luna martie cu o a doua ediție primăvăratică și cu un șir de evenimente altfel decât experimentează publicul în mod normal la Casa Kerim. Între 1 și 9 martie, casa regretatei scriitoare Silvia Kerim (str. Parfumului nr. 19, București) devine gazda unei serii de întâmplări culturale, printre care o expoziție colectivă de colaje, cărți obiect și instalații de artă, concerte, spectacole variate de teatru, performance-uri artistice, recitaluri de poezie și ateliere.

“Hai să ne pierdem (și să ne regăsim) printre colaje care sfidează rutina și versuri care prind aripi. Imaginația noastră devine limbaj, iar realitatea se destramă doar pentru a fi reconstruită în noi povești.”, spun organizatorii despre festival iar programul pregătit pentru participanți cuprinde:

1 martie, ora 18:00 – Vernisaj POIESIS – deschiderea expoziției de colaje, cărți obiect și instalații de artă. Artiștii ale căror lucrări vor fi expuse sunt: Aleksandra Szlek, Alex Manea, Alexandra Neacșu, Ana Cristina Irian, Ana-Maria Panaitescu, Anastasia Ogrenich, Andreea-Eliza Petrov, Andrei Stan, Astitva Singh, Badea Ioana, Cristian Brânzescu, Cristina Barsony, Cristina Chirilă, Dămătăr Gertruda, Daniel Loagăr, Daria Olchowka, Dora Huiban, Duo Katarzyna Tyszkiewicz & dobre_pytanieee, Evghenia Gritsku, Gheorghe Marius Adrian, Grigoraș Cosmin-Alexandru, Grindei Teodora Elena / Iulius Horia Costache, Julia Duda, Juncănariu Ingrid, Katarzyna Tyszkiewicz, Kate Karaptan, Klara Tomczak, Laura Sima, Lavinia Mădălina Lucșoreanu, Leo Zarucki, Lincu Alexandra, Livia Marinescu, Louis Kareem Jamal, Mircea Bochiș, Nastase Mihaela, Natalia Jagodzinska, Nicoleta Ababei, Oana Kuzmanovski, Popescu Maria Gizella, Ruxandra Niculae, Sophie Augustyniak, Teodora Rotaru, Vigu Georgiana-Nicol, Vîlcu Ioana, Weronika Chrzastek, Zofia Podwika.

1 martie, ora 19:00: Tur ghidat imersiv al expoziției POIESIS cu artiștii expozanți Cristiana Bucureci, Livia Marinescu, Ada Moisă, Andrei Stan, Ruxandra Niculae.

2 martie, ora 19:00 – Ecouri ale sufletului: O seară cu Pessoa în acorduri de chitară , o seară în care vocea actriței Natalia Cebanu aduce la viață universul literar al lui Fernando Pessoa în simbioză cu muzica lui Maxim Belciug, sub direcția regizorală a Amaliei Iorgoiu.

6 martie, de la ora 17:00* – Teatru-Labirint: Not Created Until Now , concept Oana Kuzmanovski & Deidre Matthee, o călătorie imersivă în „Poiesis 2” – de această dată însuși spațiul expozițional va deveni personaj, fiecare participant având permisiunea de a experimenta un alt mod de „a privi” prin intermediul artiștilor care performează devenind ghizii propriului act creator.

Performeri: Andrei Stan, Cristiana Bucureci, Ruxandra Niculae, Livia Marinescu, Deidre Matthee, Ada Moisă, Alex Manea, Gizelle Popescu, Oana Kuzmanovski.

*Începând cu 17:15, programările sunt din 15 în 15 minute.

7 martie, ora 19:00 – DESYNCHRONOSIS A.K.A. JET LAG , cu Cristina Tudor.

“Atunci când parcurgi mai multe fusuri orare într-un interval scurt de timp, corpul tău rămâne în urmă.

Atunci când te naști, poveștile alor tăi rămân în urmă.

Atunci când cineva nou pășește în viața ta, privești aproape compulsiv în urmă.

Cum (te) recuperezi? Cum îți aduci trăirile și corpul în prezent, atunci când timpul emoției și timpul fizic nu sunt unul și același?

Printr-un melanj de poezie, povești, scrisori și muzică live, “Desynchronosis” te invită să-ți explorezi propria nevoie de sincronie cu anumite experiențe, idei și persoane.” – Cristina Tudor.

8 martie, 12:00 – Atelier de colaje Flori, Fete și Colaje , cu Cristiana Bucureci, o incursiune în arta colajului și a tehnicilor analog de colaj și o sesiune de relaxare prin procesul ludic al colajelor, conectare la propria energie creativă și la energia grupului.

Invitatul special la atelier este Dj Seb, care va crea contextul ideal pentru creație cu un set chill, ambiental.

Atelierul este dedicat adulților și tinerilor (14+). Toate materialele sunt asigurate la atelier.

Înscrierile se fac la formularul: https://forms.gle/2ZQ3dszEpQg88Ur16

8 martie, de la ora 19:00 – Performance cu Oana Kuzmanovski, Andrei Stan și Alma Nicole și Concert de ziua femeii , cu Alma Nicole (voce, chitară) și Ciprian Iacob (pian, synth).

Alma Nicole este actriță, muzician și finalistă Vocea României care, când nu joacă în filme, reclame sau pe scenele de teatru și musical, compune muzică și reinterpretează original piese îndrăgite. Ultima piesă lansată de artistă, The Power, s-a alăturat campaniei sociale contra violenței domestice Radioul Captiv inițiată de Asociația ANAIS.

Ciprian Iacob este compozitor de muzică de film cu o experiență de 15 ani în industrie, câștigată prin numeroase proiecte de succes în România, Marea Britanie, Franța și Statele Unite. A performat în turneul “The Masterpiece”, un proiect care a implicat nume de top din industrie, cum ar fi Hans Zimmer, Thomas Bergersen, sau Uyanga Bold.

9 martie, 12:00 – Atelier de mindfulness prin origami Unfolding Time, cu Livia Marinescu.

9 martie, 18:00 – Ne vedem la apus sau nu știu – o seară de poezie și muzică în care versurile se împletesc cu notele de pian iar patru actori îndrăgostiți de poezie – Natalia Cebanu, Lorena Luchian, Relu Poalelungi și Andrei Stan – invită publicul într-o călătorie prin universul versurilor preferate, într-o seară dedicată primăverii și artei în toate formele ei.

Intrarea la vernisaj și turul ghidat din 1 martie este liberă pentru toți visătorii, căutătorii de frumos și exploratorii granițelor dintre arte. Celelalte evenimente sunt pe baza de donație recomandată și cu o rezervare obligatorie la rezervarihearth@gmail.com sau 0724 293 708.

Programul se desfășoară în Casa scriitoarei și jurnalistei Silvia Kerim și a regizorului Mircea Veroiu, un spațiu intim și inedit pentru evenimentele artistice desfășurate aici.

Parteneri: Celula de Artă, Bucharest Collage Collective.