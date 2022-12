“Poliția facturii”. Cum te va prinde statul dacă vrei să plătești prețul plafonat mic la energie pentru mai multe locuințe

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Cine are mai multe locuințe va plăti prețul plafonat mic la energie electrică doar pentru una, pe care o alege el, și în baza unei declarații pe proprie răspundere și a unei cereri la furnizor. Dacă are furnizori diferiți, ar fi tentat să nu depună nicio cerere, în speranța că va primi prețul plafonat la fiecare. Sistemul ar putea funcționa, dar doar pentru puțină vreme, pentru că în final se va implica ANRE, care are toate datele.

Noul mecanism de plafonare al prețurilor la energie electrică, valabil de la 1 ianuarie 2023, stabilește că plafoanele “mici”, de 0,68 lei/kWh și de 0.80 lei/kWh, se plătesc pentru un singur loc de consum, cel care se declară la furnizor. Cei care au mai multe locuri de consum, și mai ales cei care au și furnizori diferiți, ar putea fi tentați să nu declare nimic, pentru a plăti la toate locurile de consum aceste plafoane mici, desigur dacă vor și consuma corespunzător. O declarație a oficialilor ANRE ne lămurește că, în final, nu se va putea, dar o vreme lucrurile ar putea totuși funcționa.

Pe scurt, fără categoriile speciale, populația va plăti, după 1 ianuarie, următoarele prețuri plafonate la energie electrică, pentru consumul efectiv realizat:

-0,68 lei/kWh pentru clienții al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv

– 0,80 lei/kWh, pentru consumul lunar cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh

-1,3 lei/kWh pentru întreg consumul, dacă acesta depășește 300 kWh lunar.

Legea arată însă plafoanele “mici” se plătesc pentru un singur loc de consum. Așadar, dacă o persoană are două sau mai multe locuințe, în afara uneia pe care o declară și unde va plăti unul dinre plafoanele mici, la restul se va plăti 1,3 lei/kWh. Asta în baza unei declarații pe proprie răspundere și a unei cereri la furnizor.

În situația în care cineva are, să zicem, un apartament în București și o casă în Brașov (deci în două zone de rețea diferite), și furnizori diferiți, poate fi tentat să nu depună nimic, după logica simpla că nu știe unul de altul. Lucrurile pot funcționa așa, dar doar pentru o vreme, vedeți mai jos de ce

ANRE are toate datele

Într-o declarație dată joi, vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy Bege, a spus că, într-adevăr, pot fi situaţii în care un client să aibă mai multe locuri de consum şi pentru fiecare loc de consum contractul să fie cu alt furnizor. „Evident, furnizorul nu are de unde să ştie că acel client are şi alte locuri de consum, pentru că el, în sistemul lui, vede un client şi un loc de consum”, a admis el.

ANRE și-a creat însă un instrument, în cu totul alt scop, dar care poate fi folosit acum pe post de “poliție a facturii”. Și anume POSF, platforma online de schimbare a furnizorului în 24 de ore, unde sunt însă toate datele referitoare la locurile de consum din România.

Iată ce a spus vicepreședintele ANRE:

“În acest caz, am convenit cu furnizorii, până când nu primesc nicio informaţie de la clienţi, să aplice plafonul, cu condiţia, bineînţeles, să se încadreze cu consumul la valorile prevăzute din lege şi ne vom implica noi, autoritatea, pentru că, în urmă cu câteva săptămâni, am anunţat că am finalizat platforma online de schimbare a furnizorului, care este o bază de date cu toate locurile de consum şi toate contractele de energie electrică şi gaze naturale din România, unde noi exact putem identifica aceste cazuri, (…) putem să verificăm dacă un client are contract cu unul sau mai mulţi furnizori şi vom identifica aceste cazuri.

Eu personal nu cred că sunt foarte multe, poate câteva sute. Vom comunica furnizorilor care sunt vizaţi de aceste situaţii exact lista clienţilor care sunt în această situaţie şi furnizorii vor comunica cu clientul, vor prezenta situaţia, că, uite, ştim că ai mai multe locuri de consum şi contracte cu alţi furnizori, legea prevede că poţi să beneficiezi doar pentru un singur loc de consum, te rog, într-un termen, nu ştiu, de două săptămâni, o lună, să ne comunici pentru care dintre cele 2, 3, 4, 5 locuri de consum optezi şi pentru care dintre furnizori.

Şi după ce se face prima etapă, vom strânge iarăşi informaţiile, vom verifica iarăşi dacă s-a întâmplat ceva şi au optat clienţii şi dacă au mai rămas în listă clienţi cu mai multe locuri de consum la acelaşi furnizor şi nu au optat, atunci vom derula până când eliminăm absolut toate cazurile”, a mai spus vicepreşedintele ANRE.

Eventual, a adăugat el, dacă furnizorul îi scrie în adresă că lipsa răspunsului reprezintă acord pentru neaplicarea plafonului sau aplicarea plafonului de 1,3 lei şi asta este o soluţie”.