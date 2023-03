PPC, pe ultima sută de metri în achiziția Enel România. Grecii vor plăti 1,3 mld. euro și-și vor asuma și datorii de 500-600 de milioane

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Negocierile exclusive dintre compania greacă PPC și Enel pentru achiziția afacerilor grupului italian din România sunt pe ultima sută de metri și miercuri ar fi ultima zi de discuții, potrivit mai multor media elene. Prețul plătit: 1,3 miliarde de euro.

De principiu, prețul plătit de PPC către Enel pentru business-urile din România s-ar ridica la circa 1,3 miliarde de euro. Din această sumă, circa 500 de milioane de euro ar urma să fie plătite de PPC din fonduri proprii, iar compania ar urma să se împrumute de alte circa 800 de milioane de euro de la bănci pentru a finanța tranzacția.

De asemenea, grecii ar urma să preia și datorii de 500-600 de milioane de euro pe care le au companiile Enel din România.

Odată afacerea încheiată, ar fi prima tranzacție a PPC pentru o achizițe în afara granițelor Greciei.

Media elene mai arată că discuțiile avansează rapid, fără a atribui însă informațiile unei surse. Unele spun că miercuri ar fi ziua în care se vor termina negocierile, altele spun că termenul va fi extins cu câteva zile.

Vânzarea activelor din România ale Enel SpA progresează ”în direcţia potrivită”, iar tranzacţia ar urma să fie finalizată înainte de sfârşitul lunii iunie, a afirmat la jumătatea acesei luni directorul general al grupului italian de utilităţi Enel, Francesco Starace.

Enel prelungise anterior perioada de negocieri exclusive cu PPC până la 28 februarie.

Cea mai mare companie de energie electrică din Grecia, Public Power Corp (PPC), a semnat la jumătatea lui decembrie 2022 un acord de exclusivitate cu compania italiană Enel pentru posibila achiziţie a activelor acesteia din România. PPC a analizat efectuarea unor posibile achiziţii selectate în România şi Bulgaria, ca parte a eforturilor sale de extindere în străinătate.

PPC cunoaște foarte bine Enel România, pentru că actualul CEO al companiei grecești, Georgios Stassis, a condus, anterior, operațiunile Enel din România.

În noiembrie, cu prilejul prezentării noii sale strategii actualizate, Enel SpA a anunţat că intenţionează să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro pentru a-şi reduce datoria netă, urmând să se concentreze pe prezenţa sa în şase ţări. Cea mai mare parte a planului de vânzare de active – care vizează printre altele active din România, Argentina şi Peru – va fi realizată până la finalul lui 2023.

”Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor. Am ”saturat” spaţiul pentru investiţii în reţele și am ajuns – mai mult sau mai puţin – într-o poziţie pe segmentul de clienţi şi de producţie care nu mai oferă multe posibilităţi de creştere. Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal şi de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai rău decât multe altele. Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextul preţurilor mari la gaze din toată Europa.

Nu cred că România s-a descurcat mai bine sau mai rău decât alţii. Trebuie să ne descurcăm în această situaţie cât de bine putem. Dar nu este o judecată în această privinţă, ci doar faptul că spaţiul de creştere potenţială suplimentară în ţară este foarte limitat. S-ar putea spune că este mai degrabă o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună, că România are o bază bună, iar o vânzare monetizează, într-un mod bun, valoarea pe care am creat-o. Este o judecată pozitivă a României, o recunoaştere a muncii bune făcute acolo”, a spus atunci Francesco Starace.

Enel are în România afaceri în domeniul distriibuției și furnizării de energie electrică, producției din surse regenerabile, dar și în domeniul serviciilor inovative, prin divizia sa EnelX.