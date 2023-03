Rezultatele programului The Circle: 350 de aplicații la nivel european dedicate antreprenorilor și freelancerilor din România, Spania și Italia

Derulat pe parcursul a 2 ani, programul european The Circle s-a încheiat la finalul lunii februarie cu un Festival online, care a reunit participanți internaționali din 3 țări. Scopul programului a fost de a sprijini antreprenorii din Italia, Spania și România să își dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru ca afacerile lor – creative sau din industriile clasice – să devină reziliente și pregătite să gestioneze schimbări majore, așa cum a fost pandemia de COVID-19.

Lansat în 2021, The Circle a primit peste 350 de aplicații de la antreprenori creativi și non-creativ din cele 3 țări în care s-a desfășurat. Programul a susținut direct 60 de participanți în dezvoltarea a 3 tipuri de abilități: antreprenoriale, digitale și de gândire creativă în business. În plus, a inclus un focus special pentru sustenabilitate, wellbeing și internaționalizare, esențiale în contextul post-pandemic.

The Circle a fost coordonat de Impact Hub Bucharest și finanțat prin programul Eramus+, fiind implementat de patru parteneri din trei țări europene: Impact Hub Madrid (Spania), Matera Hub (Italia), Impact Hub Bucharest și Zitec (România).

De-a lungul celor doi ani de implementare, calendarul The Circle a cuprins 2 sesiuni online pre-program, 4 cercuri de învățare internaționale (care au avut loc fizic în cele 3 țări), 4 evenimente online, 3 evenimente fizice de diseminare a rezultatelor, dezvoltare de materiale educaționale și promovare a participanților și un festival online de încheiere a programului. The Circle a implicat peste 20 de specialiști, traineri și mentori din organizațiile partenere și comunitățile lor.

Pentru asigurarea impactului pe termen lung, în cadrul programului au fost dezvoltate și validate cu participanții și șase cursuri ghidate*care vizează abilități antreprenoriale, digitale și creative. Cursurile ghidate sunt disponbile în platforma Startarium și pot fi accesate gratuit, în 4 limbi: engleză, română, spaniolă și italiană.

„The Circle este un program care a facilitat diseminarea și însușirea unei serii de abilități interdisciplinare care sunt eronat considerate specifice unor anumite industrii. În plus, a reușit să reunească antreprenori din industrii diverse și țări diferite care au învățat unii de la ceilalți, au format conexiuni și au dus mai departe în comunitățile lor ceea ce au experimentat în cadrul programului. Suntem foarte mândri de rolul nostru de facilitator în cadrul proiectului și recunoscători partenerilor alături de care am construit și dus mai departe misiunea The Circle”, a declarat Lucia Radu, International Programs Manager, Impact Hub Bucharest.

Programul s-a încheiat oficial cu un Festival online, care a reunit, timp de o zi, atât participanți din cadrul programului, specialiști și traineri care au luat parte la activități, cât și alți antreprenori din cele 4 țări, care și-au dorit să descopere mai multe despre abilitățile de care au nevoie pentru a construi proiecte și afaceri mai sănătoase și reziliente.

Printre invitați s-au numărat Lucia Radu, International Programs Manager – Impact Hub Bucharest, Catalina Bohórquez, Consultant (Spania), Adela Ioniță – Self-Mastery Coach & fondator ”Tu în centru Coaching”, Mikell James Anderson, fondator The Language Center (Italia), Gabriella Antezza, Training and Project Manager – MateraHub, Kamal Fanibanda, Fondator Salento Yoga (Italia), Carlotta Vitale, Director Artistic – Gommalacca Teatro (Italia), David Cinnella – regizor de film (Italia), Rafael Cobo Calleja, Consultant social ecosystems and communities – Impact Hub Madrid, Yolvic Hernández Escobar, Fondator & Director Differos (Spania), Luigi Spina, Business Consultant (Italia), Lucian Andrei, Coordinator & Innovation Grants and Tenders – Zitec.

*Cursurile ghidate în format electronic au fost dezvoltate în cadrul programului The Circle, o inițiativă cofinanțată de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

The Circle este un program internațional și interdisciplinar pentru freelanceri și antreprenori, care își propune să crească reziliența si capacitatea antreprenorilor de a se adapta în condiții de criză, folosind instrumente și metode specifice de creativitate, digitalizare și antreprenoriat, cu focus pe wellbeing. The Circle este organizat de 4 parteneri europeni: Impact Hub Bucharest și Zitec în România, Impact Hub Madrid în Spania și Matera Hub în Italia. Este coordonat de Impact Hub Bucharest și cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.