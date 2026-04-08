Precizările ANAF Antifraudă în scandalul Realitatea

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), anunță intensificarea măsurilor legale pentru controlul și recuperarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului în cazul unui grup de societăți controlate de proprietarul și administratorul unui post de televiziune. Constatările sunt diseminate către autoritățile publice din România, în scopul îndeplinirii obligațiilor specifice prevăzute de lege. Acțiunile de control derulate de către ANAF Antifraudă vizează un mecanism complex de transferuri financiare între societăți afiliate și persoane fizice din același circuit economic, cu scopul disimulării fluxurilor financiare și al diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Fluxuri financiare și relații intragrup fără justificare economică

Analizele efectuate de inspectorii Antifraudă au relevat până în prezent că: – Trei societăți afiliate, împreună cu mai multe persoane fizice, figurează ca principali creditori ai societății deținatoare a licenței TV, cu sume cumulate ce depășesc 30 milioane lei, fără ca decontările să fie realizate; – Au fost identificate plăți de peste 10 milioane lei către entități și persoane afiliate, indicând existența unor circuite financiare circulare; – Există indicii privind utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri fără substanță economică reală. Totodată, controalele evidențiază faptul că grupul analizat este format din peste 70 de societăți comerciale, multe dintre acestea având administratori comuni sau legături de rudenie, și înregistrând datorii totale la bugetul de stat de peste 259 milioane lei, în majoritate arierate.

Utilizarea procedurilor de insolvență pentru evitarea obligațiilor fiscale

Inspectorii A.N.A.F. au constatat un tipar recurent prin care unele societăți din grup au intrat succesiv în insolvență și faliment și au beneficiat de suspendarea executării silite, continuându-și activitatea prin entități afiliate. Acest comportament indică o posibilă utilizare strategică a cadrului legal pentru întârzierea sau evitarea recuperării creanțelor bugetare.

Analizele preliminare au evidențiat, de asemenea, variații nejustificate ale cifrei de afaceri și profitului, necorelate cu resursele umane declarate, situații în care societăți cu pierderi semnificative înainte de faliment au raportat ulterior profituri aproape echivalente, precum și existența unor entități cu cifre de afaceri foarte mari, dar cu un număr minim de angajați, sugerând rolul de intermediar în tranzacții fără substanță economică. De asemenea, s-a constatat că evidența contabilă a societăților din grup este gestionată de același contabil autorizat, iar procedurile de insolvență implică aceiași lichidatori și administratori speciali, ceea ce întărește suspiciunea existenței unui mecanism coordonat.

Alte aspecte ale comportamentului economic atipic al grupului de societăți:

– Una dintre societăți a raportat o cifră de afaceri de peste 80 milioane lei în anul 2024, deși are un singur angajat, ceea ce indică un comportament atipic.- O altă societate a declarat, în anul 2024, o cifră de afaceri de peste 60 milioane lei, în condițiile în care în anul anterior a declarat o cifră de afaceri de câteva mii de lei, desi a avut un singur angajat. – Societatea care deține licența TV are o amprentă economică minima, în condițiile în care a raportat, în anul 2024, o cifră de afaceri nesemnificativă, de circa 100.000 lei și o pierdere de o valoare apropiată de cifra de afaceri. – O firmă din grup declară activități de protecție și pază, dar în realitate prestează servicii de promovare într-un circuit media. A.N.A.F. își reafirmă angajamentul ferm pentru asigurarea unui tratament echitabil al tuturor contribuabililor și pentru combaterea fermă a evaziunii fiscale, cu prioritate în cazul contribuabililor care înregistrează obligații fiscale semnificative. Instituția acționează consecvent pentru creșterea gradului de conformare voluntară și pentru protejarea bugetului public, astfel încât sarcina fiscală să fie distribuită corect și echitabil între toți contribuabilii.