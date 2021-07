Premierul Florin Cîțu l-a remaniat pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și a preluat interimatul

George Lupu (b1tv.ro)

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a trimis la Palatul Cotroceni cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Premierul a preluat interimatul la ministerul de Finanțe până când se va nominaliza o nouă persoană.

„Am avut o discuție cu liderii coaliției, marți seara, în care am anunțat că am cerut demisia ministrului Finanțelor Publice. Acesta a anunțat că nu își dă demisia și ar prefera să fie revocat. Astăzi după încă o discuție cu liderii coaliției, am trimis președintelui Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de interimar ca acesta să fiu eu. Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia, dar a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați încă de marți seara”, a spus premierul Florin Cîțu.

Referitor la motivul remanierii, Florin Cîțu a precizat:

„Am făcut o evaluare la 6 luni de zile. Sunt mai multe lucruri, dar pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Sănătății”.

Niciun lider al opoziției nu s-ar fi opus remanierii, a precizat Florin Cîțu.