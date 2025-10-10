Premiul Nobel pentru Pace a fost decernat politicienei venezuelene María Corina Machado

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat vineri, la Oslo, politicienei venezuelene María Corina Machado, „menținerea flăcării democrației aprinse în mijlocul unui întuneric tot mai mare”, „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

Victoria spulberă speranțele președintelui american Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că merită să câștige premiul pentru rezolvarea a „opt războaie”, cel mai recent datorită muncii sale la un acord de pace israeliano-palestinian.

Machado se ascunde în Venezuela după alegerile de anul trecut, considerate pe scară largă ca fiind furate de liderul în exercițiu, președintele Nicolás Maduro. Comitetul Nobel a declarat că o recunoaște pe Machado „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta depusă pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii“

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii – unei femei care ține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai adânci. În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în timpurile recente”, afirmă Comitetul Nobel în comunicatul de presul publicat odată cu anunțarea câștigătorului.

„Doamna Machado a fost o figură esențială și unificatoare într-o opoziție politică ce fusese cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și un guvern reprezentativ”, subliniază Comitetul Nobel.

Machado, în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în 2024. Când i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo González Urrutia. Opoziția s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că ea fusese adevărata câștigătoare a alegerilor. Regimul președintelui Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii.

Machado a primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European

María Corina Machado și Edmundo González Urrutia au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Ei au fost premiați pentru „lupta lor curajoasă de a restabili libertatea și democrația în Venezuela. În căutarea lor a unei tranziții de putere corectă, liberă și pașnică, ei au susținut fără teamă valorile pe care milioane de venezueleni și Parlamentul European le prețuiesc atât de mult: justiția, democrația și statul de drept”, a declarat atunci Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, într-un comunicat remis de legislativul UE.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat organizației japoneze „Nihon Hidankyo”, alcătuită din supraviețuitori ai bombardamentelor nucleare asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, conform instrucțiunilor lăsate de inventatorul suedez Alfred Nobel în testamentul său.