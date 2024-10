Presa, un actor important pe agenda Comitetului Economic și Social European: “Un bastion al democrației”

Comitetul Economic și Social European (CESE) continuă seria seminariilor “Connecting EU”, cu accent pe importanța presei libere în consolidarea democrației în Uniunea Europeană. Este un semnal de alarmă, dar mai ales de susținere a reprezentanților mass-media care combat fenomenul dezinformării. Procesul a fost demarat la Bratislava în anul 2023

. (https://curierulnational.ro/bratislava-connecting-eu-2023-omagiu-adus-lui-jan-kuciak-jurnalistul-asasinat-in-lupta-anticoruptie-si-un-manifest-pentru-libertatea-presei-din-serbia/). A fost urmat de evenimentul de la începutul lunii martie 2024 despre importanța votului în alegeri și combaterea dezinformării, o ocazie pentru ca organizațiile tinerilor să-și exprime punctul de vedere (https://curierulnational.ro/tinerii-doresc-o-mai-mare-reprezentare-in-structurile-europene-si-ofera-solutii-viitorilor-lideri-ai-ue/).

Toate aceste demersuri ale Comitetului Economic și Social European (CESE), opiniile și soluțiile exprimate se vor regăsi pe noua Agendă “Connecting EU-2024”, eveniment programat la Bruxelles în perioada 17-18 octombrie 2024. Tema reuniunii “Seminar Connecting EU – Un bastion al democrației: ajutând jurnalismul să supraviețuiască și să prospere”, merită să fie urmărită și mai ales analizată.

Pe agendă se vor afla persoane cu expertiză. Conform comunicatului oficial al CESE: “Comitetul Economic și Social European va găzdui seminarul 2024 Connecting EU în perioada 17-18 octombrie 2024, care va aborda în acest an nevoia urgentă de a păstra jurnalismul independent și imparțial în contextul presiunilor politice tot mai mari și al creșterii rapide a IA generativă.

Temele abordate:

Seminarul din 2024 Conectarea UE se va concentra pe modalitățile de a se asigura că jurnalismul rămâne o piatră de temelie a democrației. Experții vor împărtăși informații despre amenințările tot mai mari la adresa libertății presei și vor explora modul în care societatea civilă poate contribui la susținerea pluralismului media în Europa.

Discursul principal al dr. Alexandra Borchardt, autorul principal al studiului European Broadcasting Union „Trusted Journalism in the Age of Generative AI”.

Jurnalism responsabil în era post-adevăr: explorarea viabilității jurnalismului responsabil într-o lume în care instituțiile de presă concurează cu influencerii și rețelele sociale ca surse de știri. Ultimele acte ale UE pot contribui la transformarea AI într-un aliat al libertății presei?

Sesiune de networking: „Conectarea cu publicul tânăr” și „Lucrarea ca ofițer de presă sau de comunicare în era TikTok și AI” – ateliere practice despre strategii de comunicare eficiente pentru era digitală”.

De menționat, în acest caz, intervențiile personalităților anunțate:

Oliver Röpke, președintele CESE

Laurențiu Plosceanu, vicepreședinte CESE

Ricardo Gutiérrez, secretar general al Federației Europene a Jurnaliştilor (EFJ)

Jerzy Pomianowski, director executiv al European Endowment for Democracy

Jean-Paul Marthoz, columnist și coordonator al Raportului Consiliului Europei privind libertatea presei

Clothilde Goujard, reporter independent, fost reporter senior de tehnologie la Politico

Gretel Kahn, jurnalist la Institutul Reuters pentru Studiul Jurnalismului

Lukaš Diko, director, Centrul de Investigații Jan Kuciak, Slovacia

Gill Phillips, avocat independent, fost director juridic editorial al The Guardian, Marea Britanie

Andreas Lamm, director general interimar la Centrul European pentru Libertatea Presei (ECPMF)

Hanna Liubakova, jurnalist din Belarus. Coleg nerezident @AtlanticCouncil

Referitor la acest subiect, Laurențiu Plosceanu, vicepreședinte CESE , a declarat: “Se va explora viabilitatea jurnalismului în era în care jurnaliștii trebuie să concureze cu rețelele sociale ca surse de știri și când site-urile sau aplicațiile tradiționale de știri pierd cititori și spectatori în fața Youtube sau TikTok. Celălalt subiect va fi despre jurnaliștii de investigație și despre modalitățile de a-i proteja de amenințările la care sunt adesea supuși în timp ce își desfășoară activitatea. După cum știți, CESE a desfășurat o activitate extinsă în ceea ce privește legislația europeană în acest domeniu, de la avizele privind Legea europeană pentru libertatea presei până la pachetul de apărare a democrației. De asemenea, CESE i-a susținut întotdeauna pe cei reduși la tăcere de autorități, fie că este vorba în statele membre, țările candidate și nu numai.

Ideea acestui seminar este ca noi să arătăm că societatea civilă a fost întotdeauna un aliat al mass-mediei independente și libere și că împreună vom continua să construim o societate incluzivă și democratică, ținând la răspundere cei de la putere.”. Declarația integrală a vicepreședintelui CESE, președinte ARACO și vicepreședinte UGIR, o regăsiți pe adresa: https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/journalism-is-a-bastion-of-democracy-we-must-not-let-it-crumble/

Interesantă se anunță declarația jurnalistului Andrey Gnyot:

