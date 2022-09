Președintele Consiliului Județean Iași: Mediul de afaceri are nevoie de un cadru legal de stimulare a investițiilor

Joi, la Iași, Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România (OFA-UGIR) a dat startul conferințelor naționale “Reactivarea economică a României: soluții și direcții pentru următorii 7 ani”. Un eveniment deosebit de important prin care se dorește dezbaterea pragmatică a două direcții majore de intervenție și identificarea de soluții concrete viabile și aplicabile la nivel local, regional și național, și anume: atenuarea crizei energetice și finanțarea viitoare a mediului de afaceri. Evenimentul de la Iași a atras atenția autorităților centrale și locale, care în fața întreprinzătorilor, prezenți, pe lângă mesajele de salut, au lansat promisiuni de sprijin a inițiativelor mediului de afaceri. Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, a avut o reacție rapidă pe pagina sa de Facebook:”M-am întâlnit astăzi cu antreprenori din țară la conferința „Reactivarea economică a României: soluții și direcții pentru următorii 7 ani”, organizată de Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul UGIR.

”Ca președinte al Consiliului Județean Iași, ca fost reprezentant al Guvernului și Parlamentului României, am considerat întotdeauna că este foarte important să avem un dialog deschis între autoritățile publice și mediul de afaceri, să ne așezăm la aceeași masă și să identificăm împreună direcțiile de acțiune prin care să creăm oportunități de business și dezvoltare viitoare.

Astăzi, din păcate, nu avem încă o autostradă care să ne lege de vestul țării și asta a afectat destinul mediului de afaceri ieșean și a fiecăruia dintre noi, în parte. Nădăjduiesc însă că, până la finalul acestui deceniu, vom avea această infrastructură atât de importantă.

Până atunci, construim la Iași o autostradă aeriană. Nu mai departe de ieri, am obținut autorizația de construire pentru extinderea IAȘI Airport . La finalul anului 2023, vom avea aici al doilea cel mai mare aeroport din țară, după Otopeni. Un aeroport modern va fi nu doar o poartă de comunicare accesibilă a Iașului cu restul țării și cu Europa, ci și un important pilon de dezvoltare economică.

Autostrăzile nu sunt singurul lucru care i-a lipsit Iașiului. Gândiți-vă că astăzi, la 33 de ani de la revoluție, Consiliul Județean Iași nu are încă un parc industrial în administrare. Am pierdut numeroase oportunități de dezvoltare a mediului de business din cauza lipsei acestei infrastructuri atât de necesare pentru un areal de localizare a afacerilor pe măsura potențialului pe care îl are Iașiul.

În acest moment, avem un an de când lucrăm la Parcul Industrial Lețcani și îl vom pune pe picioare în 2023. Încă de când am început lucrările, au venit cererile de concesionare. Deși încă infrastructura nu este finalizată, avem cereri de concesionare pentru peste jumătate din suprafață. Atât de mare este nevoia din partea mediului de afaceri. Pe același model ca parcul industrial Lețcani urmează să dezvoltăm parcuri și la Holboca, Dumești, Deleni, Pașcani, Răducăneni.

Mediul de afaceri are nevoie de mai mult sprijin din partea statului – și nu mă refer doar la scheme de ajutor de stat sau reduceri fiscale, cât la a crea un cadru care să stimuleze investițiile și să favorizeze dezvoltarea organică a businessurilor.

Trebuie să facem echipă pentru a ne dezvolta împreună și a aduce bunăstare în comunitate.

Felicitări, OFA UGIR IAȘI și mult succes!”- a postat Președintele Consiliului Județean Iași.