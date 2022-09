Președintele Iohannis: nu se va întâmpla ca românii să stea în frig

Mariana Butnariu (gds.ro)

Aflat la New York, unde participă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, preşedintele Klaus Iohannis a reluat apelul pentru reducerea risipei de energie.

“Cred că a face economie într-o vreme în care criza energetică este evidentă, probleme în care ne dorim tranziţia verde, lucrurile sunt (…) destul de simple, trebuie să evităm să risipim energia. Când plecăm de acasă putem să permitem ca locuinţa să fie un pic mai rece, dacă plecăm putem să stingem lumina, dacă nu este nevoie să folosim anumite aparate electrice ele pot fi fără probleme scoase din priză şi aşa mai departe.

Am mai spus-o şi cred că este bine să o repet: Nu ne dorim şi nu se va întâmpla ca românii să stea în frig, nu se va întâmpla să li se stingă lumina cum se spune, dar este un lucru natural şi foarte potrivit, foarte bun, etic, corect, în semn de solidaritate, să facem economii rezonabile acolo unde putem fiecare acasă şi toate aceste lucruri pe care le-am enumerat le practic şi eu la mine acasă”, a spus şeful statului.

Iohannis: „În România nu va exista o raţionalizare la energie“

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că în România nu va exista o raţionalizare a energiei.

“La noi, din istoria recentă venind, nevoia de raţionalizare automat induce teamă sau poate chiar panică, fiindcă unii dintre noi am trăit vremuri cu aşa numita raţionalizare. Nu va exista aşa ceva, dar este un lucru bun şi este corect şi cred că pot să o spun şi când am fost profesor de fizică am recomandat elevilor să economisească raţional. A trăi raţional nu are nimic de-a face cu raţionalizarea energiei sau raţionalizarea alimentelor în sens negativ. Nu risipim.

Asta este soluţia cea mai potrivită. Asta se referă şi la instituţii publice. Este foarte uşor într-o instituţie publică să se stingă toate luminile noaptea când nu lucrează nimeni, cum este absolut posibil ca iarna, când toată lumea lucrează în birouri, să nu fie 27 de grade, ci poate 21 sau 22. Acestea sunt lucrurile pe care le ţintesc eu. Să nu risipim, asta înseamnă a economisi eficient. Sunt şi tehnologii moderne”, a explicat președintele, potrivit Administrației Prezidențiale.

Preşedintele Klaus Iohannis conduce delegaţia României care participă, marţi şi miercuri, la New York, la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Vizita şefului statului în SUA mai include şi o deplasare la San Francisco (California), joi şi vineri.