Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială în Franța: întrevederi cu Emmanuel Macron și Anne Hidalgo

Președintele Nicușor Dan se află, luni și marți, într-o vizită oficială în Franța, unde are programate întrevederi cu președintele Emmanuel Macron, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, precum și întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești și ai mediului de afaceri francez.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, vizita începe luni, la ora 21:00, cu o întâlnire dedicată comunității românești din Franța, organizată la Ambasada României la Paris. În cadrul evenimentului, șeful statului va susține o alocuțiune.

Marți, de la ora 9:30, președintele României va avea o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

La ora 12:30, Nicușor Dan se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.O oră mai târziu, la 13:30, va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

Ulterior, la ora 14:00, șeful statului va avea o întrevedere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

Vizita oficială se încheie marți după-amiază, la ora 17:50, cu o deplasare la fabrica Thales, una dintre companiile de top din industria aeronautică și de apărare.

