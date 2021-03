Președintele Parlamentului Ungariei s-a imunizat cu vaccinul chinez Sinopharm

László Köver, președintele Parlamentului ungar, s-a injectat contra coronavirusului cu vaccinul dezvoltat de societatea chineză Sinopharm, anunță agenția ungară de presă MTI. Oficialul ungar a primit prima doză a vaccinului chinez săptămâna trecută, cea de a doua urmând să o primească la 1 aprilie. Surse locale, citate de MTI, au precizat că guvernul ungar și-a completat programul de vaccinare cu vaccinurile rus și chinez din dorința de a lupta împotriva riscului unui al treilea val al pandemiei. Până în prezent, în Ungaria au fost administrate vaccinuri de la 5 societăți farmaceutice: Sinopharm, Pfizer, Moderna, AstraZeneca și SputnikV.

Ungaria este, deci, primul stat membru al Uniunii Europene care a cumpărat vaccinul chinez și a autorizat utilizarea lui începând din 24 februarie. La 28 februarie, premierul Viktor Orban s-a injectat cu Sinopharm, la două zile după ce și președintele țării, János Ader, optase tot pentru vaccinul chinez.



Foto: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, commons wikimedia