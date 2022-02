Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și soția sa, testați pozitiv la Covid-19

„După ce am simțit ușoare simptome, soția mea și cu mine am fost testați pozitiv la Covid-19. Avem însă șansa unei infecții lejere, despre care am aflat că se datorează variantei Omicron”, a anunțat sâmbătă președintele Recep Erdogan. „Noi continuăm să ne îndeplinim funcțiile și muncim de la domiciliu”, a adăugat președintele turc. Domnia sa primise în luna iunie și cea de a treia doză de vaccin.

12 milioane de contaminați

Turcia, a cărei populație numără 85 milioane de locuitori, a înregistrat de la începutul pandemiei circa 12 milioane de contaminați cu coronavirus și aproape 90.000 de decese cauzate de acest virus. În ultimele săptămâni, spun surse locale, numărul cazurilor de contaminați a crescut rapid în Turcia, depășind 100.000, testele confirmând extinderea infectării cu Omicron. Măștile protectoare sunt larg folosite de cetățeni în Turcia, dar școlile și universitățile rămân deschise și viața își continuă cursul normal, fără restricții. Potrivit cifrelor publicate sâmbătă, 52,5 milioane de cetățeni ai țării primiseră până acum o a doua doză de vaccin și peste 25 milioane primiseră a treia doză. Continuă o intensă campanie în favoarea vaccinării populației.