Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat joi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE.
„În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, și peste 700 de răniți care au fost aduși la urgențe, atât la spitalele publice, cât și la centrele medicale private“, a declarat șefa statului într-o transmisiune a postului de televiziune de stat Venezolana de Television (VTV), conform Agerpres.
Conform Serviciului seismologic american USGS, un prim seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.
Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanță de primul.
Este vorba despre o „catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă“
Tot potrivit USGS, este vorba despre un ”eveniment dublu” și despre o ”catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă”. ”Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative”, a scris institutul.
Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. ”Unele structuri au fost avariate și vrem să evităm orice accident legat de gaze”, a scris el pe X.
În capitală au fost semnalate pene de curent.
Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.
24-06-2026. 2×4+2-6=4 DIOS; 24-6=18 JESUS CRISTO; 2+4+2+6=14 MARIA; 24 ELIAS TISBITA. Acesta este calculul matematic ceresc care a indicat proveniența cutremurelor devastatoare de joi, cu magnitudinile de 7.2 și 7.5 grade pe scara Richter, din zona caraibiană a Venezuelei. Ora 18 JESUS CRISTO.