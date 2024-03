Prezidențialele din Rusia: Văduva lui Alexei Navalnîi le cere rușilor să scrie pe buletinele de vot, cu litere mari, numele „Navalnîi”

Iulia Navalnaia a chemat miercuri, într-un mesaj video, alegătorii ruși să-și manifeste opoziția față de Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 15- 17 martie, alegeri ce vizează readucerea lui la Kremlin, în absența vreunui adevărat candidat al opoziției. „Puteți vota pentru oricare alt candidat, cu excepția lui Putin, puteți face pierdute voturile voastre scriind pe ele cu litere mari Navalnîi”, a cerut văduva în exil a opozantului cel mai vehement al lui Putin, ale cărui funeralii au avut loc săptămâna trecută la Moscova, la care au luat parte mii de ruși din Moscova și multe alte orașe din Rusia. Iulia Navalnaia le propune tuturor alegătorilor ruși și o altă formă de protest: să vină concomitent la birorile de vot, in aceeași zi, 17 martie, la aceeași oră, la prânz, pentru a demonstra că „noi suntem numeroși și puternici”, „suntem contra războiului, a corupției și fărădelegilor”. Soțul Iuliei lansase această idee a unei forme de protest originale, încă din luna februarie, din închisoare, considerând că „este o acțiune simplă și sigură, ce nu poate fi interzisă” de către autorități. Manifestațiile clasice contra puterii sunt de regulă sever reprimate in Rusia. Iulia Navalnaia a mulțumit și cu acest prilej miilor de simpatizanți care au avut curajul să vină la funeraliile organizate la Moscova, iar apoi in zilele următoare la mormântul lui Alexei Navalnîi. „Suntem mulți și atâta vreme cât suntem împreună, nimic nu este pierdut”, a spus Iulia Navalnaia.