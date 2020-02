Primaria Bucuresti a modernizat si dotat 23 de biblioteci

Primaria Bucuresti a demarat, incepand cu anul 2017, un amplu proces de revitalizare a celor 30 de filiale care alcatuiesc reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti. Astfel, pana in prezent, au fost modernizate si dotate 23 de biblioteci, restul urmand a fi reabilitate anul acesta.

In 2019, aproximativ 5.000 de elevi au imprumutat carti si au participat la evenimentele desfasurate in cadrul retelei Bibliotecii Metropolitane Bucuresti.

Astfel, au fost reabilitate si modernizate 5 biblioteci in sectorul 1, 6 in sectorul 2, 3 in Sectorul 3, 5 in Sectorul 4, 1 in sectorul 5 si 3 in sectorul 6.

Lucrarile de modernizare a spatiilor din reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti au presupus renovari interioare si exterioare, igienizarea si modernizarea instalatiilor sanitare si a celor electrice, precum si a sistemelor de iluminat. De asemenea, au fost montate centrale termice noi, aparate de aer conditionat si a fost inlocuit mobilierul.

Din cele 30 de filiale care alcatuiesc reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, 6 detin cu fond specializat pentru copii si tineret, dupa cum urmeaza: in sectorul 1 – Filialele Ion Creanga si Petre Ispirescu, in sectorul 3 – Filiala Emil Garleanu, in sectorul 4 – Filiala Otilia Cazimir, in sectorul 5 – Filiala Vasile Alecsandri, iar in sectorul 6 – Filiala George Toparceanu. In sectorul 2, exista o sectie de carte pentru copii in filiala Dimitrie Cantemir. In fondul acestor filiale se regasesc carti, jocuri si jucarii, filme si CD/DVD-uri, iar pentru studiu sau recreere, copiii au acces la calculatoare cu wi-fi gratuit.

Care sunt cele 23 de filiale modernizate

Sectorul 1: filiala Dimitrie Bolintineanu, bd. Bucurestii Noi nr. 105, filiala Petre Ispirescu – str. Faurei nr. 1, bl. p11, filiala Ioan Slavici – str. Radu Beller nr. 26, filiala Ion Creanga (corp A + B) – str. Cristian Tell nr. 10, filiala Marin Preda – str. Stirbei Voda nr. 168.

Sectorul 2: filiala Dimitrie Cantemir – str. Viitorului nr. 52, filiala Alexandru Odobescu – str. Oborul Nou nr. 13, filiala Lucian Blaga – str. Mihai Bravu nr. 116, Mediateca – str. Mihai Bravu nr. 4, Artoteca – str. Mihai Bravu nr. 4, filiala Costache Negruzzi – Sos. Pantilimon nr. 239.

Sectorul 3: filiala Ion Neculce – str. Dristor nr. 97-119, filiala Emil Garleanu – bd. O.Goga nr. 6, bl. m25, filiala Bogdan Petriceicu Hasdeu – str. Traian nr. 2.

Sectorul 4: filiala George Cosbuc- str. Radului nr. 40, filiala Alexandru Macedonski -str. Turnu Magurele nr. 13, bl. s2, filiala Otilia Cazimir – str. Turnu Magurele nr. 19, filiala Ienachita Vacarescu – str. Bosianu nr.10, filiala Nicolae Balcescu – Sos. Giurgiului nr. 86-92.

Sectorul 5: filiala Gheorghe Sincai – Prelungirea Ferentari nr. 5.

Sectorul 6: filiala Mihai Eminescu – Aleea Valea Prahovei nr. 3, filiala Nicolae Labis – str. Brasov nr. 104, filiala George Topirceanu – str. veteranilor nr. 7-9, bl. 6.