Principalele 3 greseli care pot duce la uzura termopanelor

Fara doar si poate ca pentru cei mai multi dintre noi montarea termopanelor a fost cea mai buna alegere. Indiferent daca vorbim despre locuinta personala sau despre un spatiu pe care il administram, termopanele sunt o investitie pe termen mediu si lung. Insa pentru a te putea bucura ani de zile de functionalitatea deplina a termopanelor, trebuie ca acestea sa fie utilizate si intretinute corespunzator. De cele mai multe ori uzura prematura a termopanelor se datoreaza unor greseli frecvent intalnite, greseli despre care vom discuta in ceea ce urmeaza.

Realizarea montajului de catre persoane necalificate

Una dintre greselile des intalnite este montarea ferestrelor de termopan de catre persoane neautorizate si fara calificare. Este foarte important a se asigura montajul de catre persoane cu pregatire pentru ca acestea sa functioneze optim inca din prima zi de utilizare. Dincolo de montajul propriu-zis, reglarea termopanelor dupa montarea acestora este un detaliu foarte important. Fara un reglaj corespunzator, semnele de uzura care se pot ivi in cazul anumitor parti componente vor putea fi vizibile inca din primele luni de utilizare.

Absenta operatiunilor de intretinere/mentenanta profesionala

O a doua greseala des intalnita care duce la uzura prematura a termopanelor este data de absenta operatiunilor de intretinere sau de mentenanta a termopanelor. Astfel de operatiuni sunt oferite de personalul firmelor specializate in mentenanta si reparatii de termopane. Pe de alta parte, foarte multa lume nu apeleaza la astfel de servicii datorita costurilor aferente serviciilor de intretinere a termopanelor. Insa trebuie subliniat faptul ca este mai putin costisitor sa suporti preturile pentru intretinerea termopanelor decat sa suporti preturi reparatii termopane PVC. Intotdeauna costurile cu reparatiile sau chiar cu schimbarea termopanelor sunt mai mari fata de costurile cu mentenanta acestora.

Efectuarea reparatiilor pe cont propriu

In cele din urma ajungem la cea de-a treia eroare foarte frecvent intalnita in cazul termopanelor, si anume efectuarea de reparatii pe cont propriu. De multe ori atunci cand apar semne ca ceva nu functioneaza in parametrii optimi, cautam solutii pentru a rezolva problema respectiva pe cont propriu. Acest lucru se datoreaza obisnuintei de a rezolva problemele cu vechile ferestre cu tamplarie din lemn. Insa in cazul termopanelor este recomandat sa apelam doar la servicii profesionale pentru reparatii termopane. Datorita complexitatii termopanelor este nevoie de scule si echipamente profesionale pentru remedierea oricarei defectiuni. In caz contrar exista riscul de a produce daune mult mai mari si de a creste costurile cu reparatiile necesare ulterior.