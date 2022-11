Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu: Cenaclurile înființate de scriitorul Al.Florin Țene au fost și sunt adevărate școli de literatură

Având ca temă pentru doctorat “Rolul cenaclurile literare în promovarea creației literare “, am avut un capitol distinct despre cenaclurile înființate de scriitorul Al.Florin Țene. Mai jos redau succint și în rezumat actvitatea cenaclurilor literare înființate de scriitorul Al.Florin Țene, președintele national al Ligii Scriitorilor.

Citind biografia prolificului, talentatului scriitor și promotor cultural Al.Florin Țene, președintele național al Ligii Scriitorilor, am considerat ca am obligația de a cerceta ziarele vremi și unele documente aflate în arhivele unor instituții culturale, pentru a readuce în lumina actualității activitatea de ctitor de cenacluri și reviste al scriitorului mai sus amintit.

Această muncă de cercetare nu a fost ușoară. A trebuit să mă deplasez la Pitești, la Arhivele Naționale, Filiala Argeș-Pitești de pe strada Exercițiu nr.208, unde am consultat colecția ziarului regional “Secera și Ciocanul “, care avea pe acele vremuri, tipografia la Găvana. Am găsit în numărul 2182 din 25 mai 1958 o informație pe pagina 3 în care un anume Lică Liviu scria că a luat ființă cenaclul “ Orizont“ în cadrul Casei de Cultură din Drăgășani, înființat de elevul de clasa a zecea Țene Florinel Sandu.

În numărul 2202 din 16 iunie 1958 se află informația semnată de Nicu Poroșeanu în care se spune că cenaclul “Orizont” din Drăgășani a format o echipă de teatru cu care s-a deplasat la Școala Agricolă din Grădinari unde au jucat piesa de teatru în două acte al lui Al.Florin Țene (debutase deja în revista clujană TRIBUNA cu acest pseudonim poezia “Eu m-am născut când… “ ), intitulată”Să ne unim! “

În numărul 2520 din 7 octombrie 1965 se află o informație semnată de Titina Nica Țene în care se stipulează că cenaclul “Gib Mihăescu “ din Drăgășani, condus de Al.Florin Țene s-a deplasat la Căminul Cultural din comuna Prundeni unde a susținut un recital poetic.Au citit versuri Al.Florin Țene, Vulpe Ilie, Lică Liviu, Dumitru Raiciu, Stama Dicy, Titina Nica Țene și Tuța Vulpe. Al.Florin Țene a vorbit despre istoria poeziei în literatura română.

În deplasarea mea la Baia Mare la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Maramureș din Bulevardul București nr.26, am consultat ziarul regional “ Pentru Socialism“, nr. 4567 din 20 noiembrie 1963, în care am găsit o informație semnată de V.R.Ghenceanu în care se relata că studentul Al.Florin Țene de la Institutul Pedagogic din Baia Mare a înființat cenaclul “Nord “. La prima ședință participând pictorul Mihai Oros, Ion Ghiur Pauleana, student la același Institut Pedagogic, Vasile Radu Ghenceanu, student în anul trei, Ioan Burnar și profesorul Petre Got, care era profesor la Satu Mare și care va debuta în revista “Familia“ în 1966 cu poezii citite în acest cenaclu.

Tot la această instituție am consultat ziarul “Steaua Roșie “ periodic al Comitetului Raional de Partid Satu Mare, unde un ziarist Ion Dincă era redactor șef, care a semnat o informație în numărul 879 din 20 octombrie 1964 în care se stipula că scriitorul Al.Florin Țene a pus în scenă o brigade artistică cu o temă de actualitate.Acest text a fost jucat pe scena Casei de Cultură din Negrești-Oaș și la Căminul Cultural din Tarna Mare de către cadrele didactice de la școlile din Tarna Mare și Valea Seacă.

Cunoscând faptul că scriitorul Al.Florin Țene a urmat și cursurile unei alte facultăți din Târgu Mureș m-am deplasat în acest frumos oraș transilvan, unde am consultat colecția ziarului “ Steaua Roșie“ , ziar al Comitetului Județean PCR Mureș, în care am găsit publicată o informație semnată de Serafim Duicu în numărul 5647 din 10 decembrie 1966 în care se scria că studentul scriitor Al.Florin Țene a înființat un cenaclul, în cadrul Institutului Pedagogic dându-i numele scriitorului și folcloristului “Theodor A. Bogdan “ La ședințele acestui cenaclu a participat profesorul universitar de la catedra de Istoria Literaturii Române, Enăchescu. În cadrul ședinței au citit proză și poezie: Titi Săvulescu, Sandu Cimpoacă, Lenuța Popescu, Al.Florin Țene și Suveică Tiberiu.

În anul 1967 când a făcut armata la UM 01719, unitate de geniu, la Deva și instruindu-se pe Dealul Paiului, sărgentul Țene Florinel Sandu, având pseudonimul literar Al.Florin Țene a înființat în această unitate militară un cenaclul literar pe care l-a botezat “Vasile Cârlova”. Ședințele se țineu o data pe lună în clubul unității sub suptavegherea locotenent-colonel Ștefan Mladeen care era ofițerul cu învățământul politic pe unitate.Aceste date le-am aflat în articolele publicate de Al.Florin Țene în ziarul “Pentru Patrie“, unde se afla redactor locotenentul Eugen Burghelea. Acesta i-a publicat în perioada stagiului militar foarte multe reportaje despre atmosfera din unitate și modul de instrucție al militarilor.Tot în acea perioadă, revista “Viața Militară “publica poezii semnate de soldații care erau membrii cenaclului înființat de Al.Florin Țene.

Stabilindu-se la Cluj-Napoca, împreună cu familia, în anul 1978, înființează Liga Scriitorilor Români în anul 2006, după o bursă în structurile Uniunii Europene, care în prezent are 39 de filiale în țară și străinătate și editează 19 reviste.În cadrul acestei asociații a înființat cenaclul filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, pe care l-a “botezat”cu numele prietenului scriitor Artur Silvestri. Despre activitatea acestui cenaclu au apărut numeroase articole în publicațiile “Adevărul de Cluj“, Făclia“, “Napoca News “, “Luceafărul net “,“Moara lui Gelu “, “Națiunea”, “Logos și Agape “, “Curierul Național “ și siteul “Uniunii Ziariștilor profesioniști “.

În anul 2012 înființează în cadrul Centrului pentru Vârstnici nr. 2, de pe strada Decebal nr.21 cenaclul literar “Al.Florin Țene “, cu ședințe în fiecare primei zile de miercuri, din lună.

Descoperind în arhive vasta activitate în procesul de promovare și încurajare a tinerilor în cadrul cenaclurilor pe care le-a înființat, inclusiv și al vârstnicilor, a scriitorului și promotorului cultural Al.Florin Țene, pot afirma că acest scriitor este și un mare pedagog care a căutat să promoveze prin revistele ce le-a editat scriitori din România profundă, care astăzi sunt autori cunoscuți în Istoria Literaturii Române contemporană.