Programul complet al festivităților de încoronare a Regelui Charles al III-lea

B1.ro

Încoronarea Regelui Charles al III-lea va avea loc sâmbată, 6 mai, la Westminster Abbey. Palatul Buckinhgam își dorește ca din acest eveniment istoric să facă un moment de sărbătoare, conform Observator news.

Ceremonia de încoronare va avea loc pe 6 mai și va fi condusă de Arhiepiscopul de Canterbury. Evenimentul va începe la ora prânzului. Charles și Camila vor merge de la Westminster Abbey la Palatul Buckinhgam, acest traseu numindu-se „Procesiunea Regelui”.

Ceremonia va începe la ora locală 11 a.m. și va dura puțin peste o oră, în comparație cu cea de trei ore a evenimentului reginei Elisabeta a II-a. Charles va fi așezat în interiorul Westminster Abbey pe tron și va ține sceptrul.

În timpul ceremoniei, Charles va fi uns cu uleiul de la Ierusalim, apoi binecuvântat și sfințit de Arhiepiscop înainte de a-i pune pe cap Coroana Sfântului Eduard.

Camila va fi încoronată cu Coroana Reginei Maria.

Britanicii vor fi invitaţi să depună un jurământ de loialitate față de monarh în timpul încoronării.

În timpul slujbei, va fi omagiat prințul Philip.

La 2 p.m începe „Procesiunea încoronării”.

La ora locală 2 p.m, după ceremonie, Charles și Camila vor pleca din Westminster Abbey înapoi la Palatul Buckingham, în traseul numit „Procesiunea încoronării”.

Duminică se va oferi prânzul în cinstea încoronării regelui, iar seara va avea loc un concert la Windsor Castle, unde vor fi prezente multe personalități internaționale.

Luni se va desfășura inițiativa The Big Help Out, care încurajează oamenii să își susțină comunitatea locală și să se ofere voluntari.