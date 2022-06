Putin amenință din nou cu răspuns la invitarea Finlandei și a Suediei în NATO

Aflat în vizită în Turkmenistan, Vladimir Putin face declarații agresive la adresa Alianței Atlantice și a membrilor ei. El a lansat un avertisment dur în care a spus că dacă Suedia și Finlanda primesc trupe NATO și echipamente militare, Rusia va răspunde cu măsuri similare. În opinia lui Putin, Rusia nu are niciun fel de probleme cu aceste țări, de genul celor pe care le are cu Ucraina. Nu le-a amenințat și nici nu și-a făcut griji in legătură cu aderarea țărilor respective la NATO. Dar, dacă acolo vor fi aduse efective militare și elemente de infrastructură, „va trebui să dăm un răspuns similar”, a avertizat Vladimir Putin. El a ținut de asemenea ca, din Turkmenistan, cu tupeul ce-l caracterizează, să nege că atacul criminal de la centrul comercial din localitatea ucraineană Kremenciuk, soldat cu mulți morți și răniți, a fost comis de trupele ruse. „Armata rusă nu lovește ținte civile. Dispunem de capacitățile necesare pentru a afla unde sunt situate obiectivele care ne interesează. Cu arme moderne, de înaltă precizie și cu rază lungă de acțiune, vom lovi acele ținte”, a afirmat Vladimir Putin.

