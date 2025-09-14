Putin se răzbună: lansează o nouă rachetă hipersonică „Zirkon”!

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, la Kirişi, regiunea Leningrad, în urma unui atac cu drone în nord-vestul ţării, a declarat duminică un guvernator regional, citat de dpa și preluat de Agerpres. Concomitent, Rusia a lansat o nouă rachetă hipersonică Zirkon, în cadrul manevrelor militare „Zapad-2025” („Vest-2025”).

Aleksandr Drosdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din care face parte oraşul Sankt Petersburg, a declarat că trei drone ucrainene au fost doborâte în Kirişi. Epava uneia dintre drone a aprins incendiul, a scris el pe Telegram.

Incendiul a fost stins fără să existe morţi sau răniţi, a adăugat el.

Anterior, imagini şi videoclipuri în care puteau fi observate flăcări uriaşe deasupra rafinăriei au circulat pe reţelele de socializare.

Kirişi, situat la 800 de kilometri nord de Ucraina, găzduieşte rafinăria Kirişinefteorgsintez, cunoscută şi sub numele de Kinef, o filială a companiei Surgutneftegas, afiliată Kremlinului. Instalaţia procesează aproximativ 20 de milioane de tone de petrol anual.

Ucraina se concentrează pe instalaţii petroliere în apărarea sa împotriva invaziei ruseşti la scară largă, care a început în februarie 2022. Strategia Kievului este de a perturba aprovizionarea cu combustibil militar rusesc şi de a întrerupe o sursă critică de finanţare a războiului pentru Moscova.

Conform surselor rusești, ZirKon ar trebui să atingă o viteză de Mach 9 și o rază de acțiune de până la o mie de kilometri.