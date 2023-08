Războiul din Ucraina a costat cel puțin 500.000 de morți și răniți de ambele părți ale conflictului, estimează presa americană

”The New York Times”, citând înalți responsabili militari americani, anunță că pierderile umane în războiul dus de Rusia contra Ucrainei sunt de ambele părți în conflict considerabile. În total, circa 500.000 de militari ruși și ucraineni au fost uciși sau răniți în cele 18 luni de la invadarea Ucrainei. Cotidianul american precizează totuși că aceste cifre sunt greu de confirmat, întrucât Rusia are tendința de a subestima pierderile în oameni, iar Ucraina evită pur și simplu să publice cifre oficiale despre pierderile umane. Astfel, estimările publicate de ziarul mai sus menționat se bazează pe imagini din sateliți, pe interceptări ale comunicațiilor, din presă sau din rapoarte oficiale ale guvernelor celor două țări. În opinia înalților responsabili americani citați de ”The New York Times”, Rusia încearcă chiar să neglijeze dezvăluirea pierderilor importante suferite în Ucraina, în special deoarece Moscova dispune de trei ori mai mulți soldați pe fronturi. Ziarul american evocă însă bilanțul greu al pierderii a mii de vieți din rândul civililor și forțarea a milioane de ucraineni să fugă de război în afara granițelor.