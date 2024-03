Războiul din Ucraina: Rusia a lansat producerea bombelor aeriene de trei tone

Bombele de tip FAB-3000, spun experții, sunt mai grele decât FAB-150, acestea fiind și ele de trei ori mai grele decât FAB-500. Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, părea mic alături de FAB-3000, cu prilejul vizitei pe care a făcut-o zilele trecute la o uzină de armament de lângă Nijni Novgorod, în centrul Rusiei. Noua bombă cântărește peste 3 tone de metal și explozivi pentru o încărcătură de 1,5 tone în echivalent TNT. „Rusia a început producerea în masă a bombelor aeriene FAB-3000 începând din luna februarie”, a anunțat ministrul rus al Apărării. Ele vin, deci, după seria macabră FAB-500 și FAB-1500, iar producția de bombe FAB-1500 s-a dublat, a avertizat Serghei Șoigu.

Cele două tipuri precedente, așa cum arată denumirea, cântăresc respectiv o jumătate de tonă și o tonă și jumătate. În Ucraina, ele lovesc din greu câmpul de luptă. De la 1 februarie 2024, bombardierele ruse ar fi lansat deja în jur de 3.500 bombe de tipul FAB-3000. Puterea lor distructivă este incomparabil mai mare decât obuzele de artilerie. Sunt aproape de rachetele de croazieră (încărcate cu 450 kg în cazul Storm Shadow britanice utilizate de Kiev), costul lor de fabricare fiind însă mult mai mic. Ele sunt încă puțin vizibile pe câmpul de luptă, dat fiind că sunt puțin adaptate într-un spațiu saturat cu apărare aeriană. Rușilor le-a rămas, deocamdată, pe de o parte tradiționala artilerie al cărei efect este masiv dar localizat, iar pe de altă parte costisitoarele rachete de croazieră sau balistice, al căror preț prohibitiv împiedică utilizarea lor pe scară largă.

Adevărata ruptură în creșterea forței de atac și distrugere deținută de trupele ruse din Ucraina a intervenit în a doua jumătate a anului trecut, o dată cu introducerea progresivă a kit-urilor ce transformă tradiționalele bombe cu gravitație în „bombe planante”. Vechile FAB-500 și FAB-1500 sunt de atunci echipate cu un dispozitiv denumit „UPMK”: o structură plasată sub dispozitivul exploziv, echipată cu aripi și un sistem de ghidaj satelitar care permite bombei să planeze până la 70 km distanță utilizând viteza atinsă de bombardier. Cu alte cuvinte, avionul poate astfel lansa bombele purtate rămânând la o bună distanță de țintă. Cu astfel de bombe, rușii pot provoca ucrainenilor un foc devastator pe front, așa explicându-se cum au reușit să ocupe Avdiivka la mijlocul lunii februarie. Acest tip de bombe distruge total orice poziție. Toate clădirile și structurile se transformă pur și simplu in imense gropi doar după o singură bombă de acest fel. Iar rușii lansează uneori câte 60-80 într-o singură zi. Imaginați-vă, spun experții ucraineni, condițiile in care combatanții noștri luptă la ora actuală.