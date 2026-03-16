Reacția MAE, după amenințările Iranului: „România nu e parte a conflictului”

Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite, într-o primă reacție după amenințările Teheranului, că „acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu”.
„România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, a transmis MAE.
Teheranul a avertizat luni că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.
„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, transmite MAE.
Diplomația română a condamnat atacurile Iranului asupra statelor vecine
În plus, diplomația română a condamnat atacurile Iranului asupra statelor vecine, venite ca ripostă după Israelul și SUA au atacat pe 28 februarie Iranul și l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.
„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, precizează ministerul.
Amenințările Iranului
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a transmis luni, într-o conferință de presă, că permisiunea României ca SUA să deplaseze soldați și echipament militar în bazele din țară noastră „ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre”.
