Extern

Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat că ar trebui să fie exclusă din NATO

Magda Dragu
Autor Magda Dragu

Surse guvernamentale de la Madrid au afirmat vineri că Spania este un membru „cu drepturi depline“ şi „angajat“ al NATO. Anunţul a fost făcut la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ţara iberică ar merita să fie ‘expulzată’ din organizaţie din cauza cheltuielilor militare insuficiente, transmite AFP.

„Spania este un membru cu drepturi depline şi angajat al NATO. Ea îşi îndeplineşte obiectivele de capacităţi în aceeaşi măsură ca şi Statele Unite“, au afirmat sursele pentru AFP.

Preşedintele american a apreciat joi că Spania este întârziată, cu referire la acordul din NATO

Preşedintele american a apreciat joi că Spania este ‘întârziată’, cu referire la acordul din NATO prin care statele membre vor trebui să aloce 5% din PIB cheltuielilor de apărare, Trump sugerând excluderea ei din Alianţă. Guvernul de stânga spaniol alocă 2% din PIB al ţării pentru cheltuieli militare, însă nu intenţionează să le majoreze la 5% cum prevede noua ţintă a NATO după summitul din iunie de la Haga. Spania, deși a semnat declaraţia finală a summitului, consideră că nu este vizată de acest procent.

Fiecare stat din NATO trebuie să îşi crească capacităţile militare conform planurilor de apărare stabilite de Alianţă

Potrivit Madridului, fiecare stat din NATO trebuie să îşi crească capacităţile militare conform planurilor de apărare stabilite de Alianţă, or Spania este capabilă să îşi atingă aceste obiective şi în limita a 2% din PIB. Peste un sfert dintre ţările NATO au rămas în 2024 sub 2% din PIB pentru cheltuielile militare, conform celor mai recente estimări ale Alianţei. La summitul din iunie, Donald Trump a ameninţat că va sancţiona comercial Spania din cauza refuzului premierului Pedro Sanchez de a se angaja că va creşte bugetul militar la 5% din PIB.

Distribuie articolul
Articolul anterior Ilie Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta
Articolul următor China respinge declarațiile transmise de Lai Ching-te
Un comentariu

  • Foarte bine! 2% din PIB e de ajuns. Cei 3% în plus ceruți trebuiesc la spitale, la autostrăzi, la cale ferată modernă etc. 3% din PIB-ul unei țări sînt foarte mulți bani. Spania nu va fi în război cu nicio țară în viitor. Sînt cheltuieli inutile.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026
Actualitate Economie
Atacatorii se dau drept companii aeriene în noua campanie de e-mailuri frauduloase
IT
Miniştrii Apărării din statele membre NATO, reuniţi pentru consolidarea ripostei în urma incursiunilor ruse în spaţiul aerian european
Extern

Citește și