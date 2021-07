Reforma Turismului, explicată suplimentar pe Facebook

Am primit azi dimineață un mesaj de la un prieten care mă anunța că Direcția Generală pentru Turism, prevăzută cu 49 de posturi, din care 1 director general, 1 director general adjunct, 2 directori și 4 șefi serviciu se reorganizează prin reducerea funcției de director general adjunct, a funcțiilor de director, a celor patru șefi serviciu prin desființarea direcției de control turism și direcţia autorizare în turism. Se propune înființarea a 2 servicii, Serviciul Control turism cu 13 posturi, din care 1 șef serviciu, și Serviciu Autorizare în turism cu 14 posturi, din care 1 șef serviciu. O surpriză după cea cu promovarea Ordonanței de Urgență de desființare a Direcției de promovare externă a turismului, Ordonanță aprobată în grabă fără a respecta legea, și anume avizarea în Comisia de Dialog Social, fără dezbatere publică – documentul fiind publicat în Transparență decizională chiar în ziua adoptării documentului – și, mult mai important, fără avizul Consiliului Economic și Social. Acum, sunt informat, după eliminarea din pix a promovării externe a turismului – fără a pune ceva în loc, dispare avizarea și controlul cu precizarea că, totuși, nu o să fie o singură Direcție Generală, ci două Servicii. Am dorit să aflu mai multe. Din reflex am verificat pagina oficială a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, secțiunea Comunicate de presă. Ultima postare, când scriu aceste rânduri, face referire la întrevederea ministrului Claudiu Năsui cu Ambasadorul Republicii Irlanda la București, E.S. Paul McGarry și cu E.S. Laurențiu Ștefan, Ambasadorul desemnat al României la Dublin. Nu-i rău, mi-am spus. Iată că ministerul face promovare diplomatică și fără directive. Oricum, nu era ce căutam. Dar, surpriză, fără nicio umbră de ironie. Proiectul de Hotărâre a Guvernului, la care făcea referire prietenul meu, există și în premieră a fost publicat, ieri 13 iulie, în Transparență decizională cu termen de exprimare publică de 30 de zile opiniile putând fi trimise la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

O premieră, să recunoaștem, după derapajul de la Lege cu promovarea Ordonanței de desființare a direcției de promovare a exportului. Normal a fost să aflu care au fost motivele temeinice ale acestei decizii. Din păcate, Nota de fundamentare a Proiectului de Hotărâre a Guvernului nu prea convinge, fiind excesivă în lozinci. Să fim cinstiți. Noroc cu instituția socializării numită Facebook. Aici ministrul Claudiu Năsui se dezlănțuie la propriu. Un regal al reformării turismului românesc. Fiind o pagină publică, îmi permit să redau, în totalitate, esența viziunii ministrului: “Ministerul Economiei va fi reformat, într-unul dintre cele mai importante eforturi de tăieri de posturi din rândul instituțiilor statului din ultimii zeci de ani. Reducem 39% din funcțiile de conducere și 30% din cele de execuție, printr-un plan pe care l-am pus la punct săptămânile acestea. Actualul minister al economiei este rezultatul multiplelor despărțiri și comasări de ministere. Ministere inutile create numai pentru a oferi sinecuri în negocieri politice. De aceea, ministerul economiei a ajuns să aibă foarte multe structuri și, mai ales, foarte mulți șefi. Statul român e masiv supra-dimensionat. Mai grav, în ultimii ani numărul de bugetari și de instituții noi în România a tot crescut. De ce? Pentru că fiecare politician a vrut să-și crească puterea, posturile și bugetul la dispoziție pe spatele contribuabilului. De aceea cheltuielile statului au tot crescut. De aceea am ajuns să avem mii de structuri, instituții și agenții inutile. Le cunoaștem bine pe câteva dintre ele: institute ale levantului, academii de cercetare, agenții fără număr și pentru orice motiv, etc. Sunt efectiv sute de astfel de structuri înființate doar pentru a da posturi de conducere unor personaje conectate politic și pentru a salariza activ de partid. Toate acestea din banii noștri. A venit vremea să reformăm acest stat. Nu este nevoie de atâția șefi și directori în Ministerul Economiei. Avem nevoie de un stat mic și concentrat pe ce trebuie să facă. Unul care să genereze cheltuieli mai mici pentru contribuabili și birocrație mai puțină. Prin această reorganizare reducem funcțiile redundante și departamentele care nu și-au arătat niciodată utilitatea. România va fi puternică în momentul în care politicienii realizează că banii contribuabililor sunt sacri. Nu avem voie să-i risipim. Mai ales când statul ne ia jumătate din salariu, iar asta fără să punem la socoteală TVA și accize. Dacă vrem să reducem povara fiscală, mai ales pe muncă, trebuie să reformăm statul și să îi reducem cheltuielile.”.

Un discurs demn de o tribună a alegerilor generale și, sincer, m-a cucerit formularea “avem nevoie de un stat mic și concentrat pe ce trebuie să facă”. Cred că aici s-a referit și la turismul românesc care, într-adevăr, trebuie reformat și sprijinit altfel decât prin lozinci patriotice. Este nevoie de dialog pe această temă și implicarea activă și reală a întreprinzătorilor din turism care altfel văd lucrurile de la “firul ierbii”. Tot la fel de important este ca acești actori să fie îndrumați, verificați și chiar sancționați atunci când încalcă regulile jocului și practica numită concurențială. Directorii, unii mai generali decât alții, funcționarii sunt doar numere și date contabile. Altceva așteaptă turismul românesc și se dorește ca cei care efectiv conduc această importantă ramură a economiei, care are capacitatea de a genera venituri substanțiale la buget, să nu mai confunde dialogul social cu cel de… socializare, fie el și Facebook.