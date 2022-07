Regatul Unit, în plină competiție pentru desemnarea succesorului lui Boris Johnson. Ben Wallace, favorit, nu dorește să candideze

Marele favorit la preluarea conducerii partidului conservator și automat a celei de prim-ministru, Ben Wallace, actual ministru al Apărării, a anunțat sâmbătă că nu intenționează să se prezinte la alegerile pentru conducerea Partidului Conservator. ”După ce am reflectat serios și am discutat cu colegi și cu familia, am luat decizia să nu intru în cursa pentru conducerea partidului”, a transmis Ben Wallace într-un mesaj pe Twitter. Motivul invocat este dorința sa de a se concentra asupra misiunii actuale, ”asigurarea securității țării”. A mulțumit tuturor celor care i-au promis sprijinul și a urat succes tuturor candidaților. ”Sper, a mai spus Wallace, că ne vom putea rapid concentra din nou asupra problemelor pentru care am fost aleși”.

Cursa a fost lansată și ar putea dura mai multe luni

Sunt câțiva candidați care s-au lansat deja în bătălia pentru a-i succeda lui Johnson. Printre ei figurează fostul ministru de Finanțe Rishi Sunak, care a contribuit la declanșarea revoltei în cabinet contra lui Boris Johnson, Ministrul de Externe Liz Truss, un fost șef al diplomației, Jeremy Hunt, Secretarul de stat pentru Comerțul Exterior, dna Penny Mordaunt, fostul ministru al Sănătății, Sajid Javid, Tom Tughendat, șeful comisiei pentru Afaceri Externe din Parlament sau procurorul general Suella Braverman. Suspansul este total.